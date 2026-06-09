Zonguldak’ta motosikletli saldırgan dehşeti: 5 el ateş açıp kaçtı

Zonguldak’ın Karadeniz Ereğli ilçesine bağlı Uzun Mehmet Mahallesi Çavdarlı Sokak’ta gece saatlerinde, siyah renkli motosikletle bölgeye gelen, siyah mont ve kask taktığı belirtilen şüpheli, hedef aldığı Ö.T.’ye tabancayla art arda ateş açtı.

Saldırganın olay anında 5 el ateş ettiği öğrenildi.

MERMİLER ARAÇ VE BİNAYA İSABET ETTİ

Saldırı sırasında ateşlenen mermilerden bazıları hedef kişiye isabet etmezken, park halindeki bir otomobil ile yakındaki bir apartmanın duvarına çarptı. Olayda Ö.T. saldırıdan yara almadan kurtuldu.

Mahallede kısa süreli panik yaşanırken, vatandaşlar silah sesleri üzerine evlerinden dışarı çıktı.

SALDIRGAN MOTOSİKLETLE KAÇTI

Saldırının ardından motosikletine yeniden binen şüpheli, olay yerinden hızla uzaklaştı. Görgü tanıklarının ifadelerine göre saldırganın kimliğini gizlemek amacıyla tamamen siyah kıyafetler giydiği belirtildi.

Polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

BÖLGEYE ÇOK SAYIDA POLİS SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, sokakta detaylı delil çalışması yaptı. Boş kovanlar toplanırken, saldırıya hedef olan Ö.T. ve görgü tanıklarının ifadelerine başvuruldu.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından deliller kriminal incelemeye gönderildi.

SALDIRGAN İÇİN GENİŞ ÇAPLI OPERASYON BAŞLATILDI

Emniyet güçleri, saldırganın kimliğinin tespit edilmesi ve yakalanması için geniş kapsamlı bir çalışma başlattı. Bölgedeki kamera kayıtları ve olası kaçış güzergâhları detaylı şekilde inceleniyor.

Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü bildirildi.