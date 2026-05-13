Zonguldak’ta polisten kaçarken istinat duvarından aşağı düştü
Ereğli ilçesinde polisi görünce sürücüsünün geri geri kaçmaya çalıştığı hafif ticari araç, istinat duvarından düştü. Aracı terk edip kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.
Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Akarca Mahallesi İhsan Yılmaz Sokak Emlak Yapı Blokları mevkiinde, gece saatlerinde hafif ticari araç sürücüsü karşı şeritte polis gördü.
Polisi gören hafif ticari aracın sürücüsü, yaklaşık 100 metre geri manevra yaparak kaçmaya başladı.
10 METRE YÜKSEKLİKTEN DÜŞTÜ
Bu sırada direksiyon hakimiyetini kaybeden araç, yol kenarındaki korkulukları kırarak yaklaşık 10 metre yükseklikten istinat duvarından aşağı düştü.
YAYA ŞEKİLDE KAÇTI
Kaza sonrası sürücünün, araçtan çıkarak olay yerinden yaya şekilde kaçtığı öğrenildi.
Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
ARAÇ OTOPARKA GÖTÜRÜLDÜ
Kaza yapan hafif ticari araç, çekici yardımıyla Yediemin otoparkına götürülerek muhafaza altına alındı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)