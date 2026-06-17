Zonguldak'ta rüşvet alıp kürtaj yapan doktora operasyon

Zonguldak'ta yasa dışı kürtaj yapan ve rüşvet isteyen doktorun oyunu bozuldu..

Zonguldak Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi’nde Kadın Doğum Uzmanı olarak görev yapan Ferhat T.’nin, kürtaj için gelen kadınlardan para talep ettiği ve parayı veren kadınlara kürtaj yaptığı iddiası üzerine soruşturma başlatıldı.

Zonguldak merkezli Bartın, Düzce ve Karabük’te başlatılan soruşturma kapsamında 4 ay boyunca teknik ve fiziki takip yapıldı.

DOKTOR DAHİL 20 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Dün, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, Zonguldak Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi’nde görevli Kadın Doğum Uzmanı doktor Ferhat T. ile aralarında sekreterinin de olduğu 11’i kadın, 20 kişi gözaltına alındı.

Ferhat T.’nin para talep edip kürtaj yaptığı iddia edilirken, bazı kadınlara ise yasal sürenin dışında kürtaj yaptığı öne sürüldü.

Gözaltına alınan 6 erkeğin ise kürtaj için talep edilen parayı ödeyip, ‘Rüşvet verme’ suçunu işledikleri ifade edildi. Ferhat T.’nin rüşvet alarak kürtaj işlemlerini, çalıştığı hastanede yaptığı belirtildi.

EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.B., ifadesinin ardından serbest bırakılırken yaşları 20 ile 25 arasında değişen 8 kadın N.İ., F.K., G.B., İ.G., İ.K., İ.Ö., G.K. ve S.K., öğle saatlerinde ‘Rüşvet vermek’ suçlamasıyla Zonguldak Adliyesi’ne getirildi. 8 kadın, savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Geri kalan 3’ü kadın 11 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

"ÇOCUK DÜŞÜRTME" İDDİASI

Olayla ilgili soruşturma sürerken, ‘Çocuk düşürtme’ suçu kapsamında da araştırma yapıldığı bildirildi.