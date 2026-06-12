Zonguldak'ta şelaleye giren genç hayatını kaybetti
Zonguldak'ta arkadaşlarıyla birlikte yüzmek için şelaleye giren 21 yaşındaki gencin cansız bedeni bulundu.
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Zonguldak'ın Gökçebey ilçesine bağlı Namazgah köyündeki Kantar Şelalesi'ne arkadaşlarıyla yüzmek için giren İsmail Eseroğlu, bir süre sonra gözden kayboldu.
Arkadaşlarının durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye jandarma, sağlık, itfaiye, AFAD, su altı arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
CANSIZ BEDENİ BULUNDU
Ekiplerin çalışması sonucu 21 yaşındaki Eseroğlu'nun cansız bedenine ulaşıldı.
Sudan çıkarılan gencin cenazesi incelemelerin ardından morga kaldırıldı.
Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi