Zonguldak’ta soluk borusuna yiyecek kaçan öğrenci, Heimlich ile kurtarıldı

Yurdun dört bir yanından yeni Heimlich manevrası görüntüleri gelmeye devam ediyor.

Adres bu kez Zonguldak oldu.

NEFES ALMAKTA GÜÇLÜK ÇEKTİĞİNİ ANLATMAYA ÇALIŞTI

Bahçelievler Mahallesi’ndeki ortaokulda 5 Mayıs günü, 26 yıllık eğitimci Erdal Karakaya, ders için sınıfa girmeye hazırlanıyordu.

Kapıya yaklaştığı sırada sınıftan 10 yaşındaki bir çocuk, panikle çıkarak boğazını işaret etti ve nefes almakta güçlük çektiğini anlatmaya çalıştı.

HEIMLICH MANEVRASI UYGULADI

Çocuğun boğulduğunu fark eden Karakaya, duruma anında müdahale etti.

Öğrencinin soluk borusuna gözleme parçasının kaçtığını anlayan öğretmen Heimlich manevrası uyguladı.

GÖZLEME PARÇASI DIŞARI ÇIKTI, ÇOCUK TEKRARDAN NEFES ALDI

Manevranın ardından öğrencinin boğazını tıkayan gözleme parçası dışarı çıkarken çocuk, yeniden nefes almaya başladı.

Altı yıldır aynı okulda görev yapan Karakaya’nın soğukkanlı müdahalesi, öğrencinin hayatını kurtardı.