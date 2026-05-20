Zonguldak’ta tren ile polis aracı çarpıştı: Facianın eşiğinden dönüldü

Zonguldak Limanı bağlantı hattı üzerindeki kavşak noktasında, liman sahasına giriş yapmak için geri manevra yapan yük treni, o sırada görevli İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerine ait polis aracına çarptı.

Görevli ekiplerin bölgede trafik akışını düzenlediği sırada meydana gelen çarpışma, çevrede bulunan vatandaşlar tarafından da endişeyle izlendi.

FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ

Çarpmanın şiddetiyle polis aracında maddi hasar meydana gelirken, araçta bulunan görevlinin kazayı yara almadan atlatması olası bir facianın önüne geçti.

Olay sırasında bölgede bulunan sürücüler ve vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.

BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kaza ihbarı üzerine bölgeye takviye emniyet birimleri ve demiryolu yetkilileri yönlendirildi. Ekipler, hem güvenlik önlemleri aldı hem de tren trafiğini kontrol altına aldı.

Yapılan incelemelerin ardından demiryolu hattı yeniden ulaşıma açılırken, bölgede normal seyrin sağlandığı bildirildi.

Olayla ilgili detaylı inceleme başlatılırken, kazanın oluş nedenine ilişkin teknik değerlendirmelerin sürdüğü öğrenildi.