Zonguldak’ta yaşlı kadın minibüsün tekerleğinin altında kaldı

Zonguldak’ta korkutan kaza...

Terakki Mahallesi Cumhuriyet Caddesi’nde öğle saatlerinde yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan B.A. isimli kadına, S.U. idaresindeki yolcu minibüsü çarptı.

MİNİBÜSÜN TEKERLEĞİNİN ALTINDA KALDI

Çarpmanın etkisiyle yere düşen kadın, minibüsün tekerleği altında kaldı.

ÇEVREDEKİ VATANDAŞLAR KURTARDI

Çevredekilerin müdahalesiyle kurtarılan B.A. için ihbarda bulunuldu.

Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan B.A., ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

AYAĞINDA KIRIK VAR

Kadının ayağında kırık olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Diğer yandan kaza, başka bir aracın araç kamerasına yansıdı.