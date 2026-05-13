Zonguldak’ta yaşlı kadın minibüsün tekerleğinin altında kaldı
Merkez ilçeye bağlı Terakki Mahallesi’nde yaya geçidinden karşıya geçerken minibüsün çarptığı B.A. isimli kadın yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan kadının ilk muayenesinde ayağında kırık olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Zonguldak’ta korkutan kaza...
Terakki Mahallesi Cumhuriyet Caddesi’nde öğle saatlerinde yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan B.A. isimli kadına, S.U. idaresindeki yolcu minibüsü çarptı.
MİNİBÜSÜN TEKERLEĞİNİN ALTINDA KALDI
Çarpmanın etkisiyle yere düşen kadın, minibüsün tekerleği altında kaldı.
ÇEVREDEKİ VATANDAŞLAR KURTARDI
Çevredekilerin müdahalesiyle kurtarılan B.A. için ihbarda bulunuldu.
Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan B.A., ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi’ne götürüldü.
AYAĞINDA KIRIK VAR
Kadının ayağında kırık olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Diğer yandan kaza, başka bir aracın araç kamerasına yansıdı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)