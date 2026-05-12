Zonguldak'ta yüksek ses tartışması cinayeti davasında karar

Zonguldak’ın Gökçebey ilçesinde geçen yıl yaşanan ve genç bir kadının hayatını kaybettiği olayla ilgili davada karar açıklandı.

Araç parkı ve yüksek sesle müzik dinleme nedeniyle çıktığı belirtilen tartışmanın kanlı sona dönüşmesiyle ilgili yargılanan tutuklu sanık Serdar S., mahkeme tarafından müebbet hapis cezasına mahkum edildi.

Karar duruşması Zonguldak 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülürken, sanık ile taraf avukatları ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı salonda hazır bulundu.

SANIK: “BİLEREK YAPMADIM, KAZAYDI”

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Serdar S., olayın kasıtlı olmadığını ileri sürdü. Hayatını kaybeden Dilara Yıldırım ile önceden herhangi bir husumetlerinin bulunmadığını söyleyen sanık, olay günü yaşananların bir anda geliştiğini iddia etti.

“Bilinçli bir saldırıda bulunmadım. Olay tamamen kazayla oldu. Yaralandığını öğrenince ambulansı ben aradım. Çok pişmanım, keşke bunlar yaşanmasaydı.”

SAVUNMADAN “TAKSİR” TALEBİ

Sanık avukatı da olayın “kasten öldürme” kapsamında değerlendirilemeyeceğini savunarak, müvekkilinin kendisini koruma refleksiyle hareket ettiğini öne sürdü.

Olay gecesi yaşanan gerginlik sırasında sanığın babasının kovalandığını iddia eden avukat, müvekkilinin bu nedenle bıçak aldığını belirtti. Savunmada, bıçağın karın bölgesine “kazara” isabet ettiği ve ölüm sonucunun istenmediği ifade edildi.

Avukat, “Eğer kasıt olsaydı sonuç çok daha ağır olurdu. Olay sonrası ambulans çağrılması da bunun göstergesidir” diyerek sanığın “taksirle ölüme neden olma” suçundan değerlendirilmesini talep etti.

MAHKEMEDEN TAHRİK İNDİRİMİ ÇIKMADI

Savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın eylemini “kadına karşı kasten öldürme” suçu kapsamında değerlendirdi.

Mahkeme, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası gerektiren suçta bazı takdiri indirim hükümleri uygulayarak sanığa müebbet hapis cezası verdi. Ancak sanık lehine haksız tahrik indirimi uygulanmadı.

DİĞER SUÇLARDAN DA CEZA VERİLDİ

Mahkeme heyeti, olay sırasında yaralanan Faruk B.’ye yönelik eylemleri nedeniyle sanığı ayrıca “kasten yaralama” suçundan 7 ay 15 gün, “mala zarar verme” suçundan ise 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı.

Sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.