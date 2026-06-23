Zonguldak'ta zincirleme kaza: Cami cemaati kazadan kıl payı kurtuldu

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Dün Zonguldak'ta Uzun Mehmet Camii önünden geçen ana yolda, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkan araçların çarpışması sonucu zincirleme kaza meydana geldi.

Çarpışmanın etkisiyle araçlardan biri, savrularak cami bahçesine kadar girdi.

CEMAAT SANİYELERLE ÖLÜMDEN KURTULDU

Kazanın yaşandığı sırada camiden çıkan bazı vatandaşların yol kenarında bulunduğu, araçların ise kısa süre sonra aynı noktaya savrulduğu görüldü.

Görüntülerde, araçların adeta yayaların bulunduğu alana doğru yöneldiği ve vatandaşların son anda kendilerini yola atarak kurtulduğu anlar yer aldı.

ORTALIK BİR ANDA SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Çarpmanın şiddetiyle bölgede büyük bir panik yaşanırken, çevredeki vatandaşlar korku içinde sağa sola kaçıştı.

Olay anı, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kazayla ilgili ekipler tarafından inceleme başlatılırken, olayda can kaybı yaşanmaması teselli oldu.