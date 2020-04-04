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Zoom, bazı çağrıların Çin üzerinden yönlendirildiğini itiraf etti

Zoom, sunuculardaki yoğunluğu azaltman için bazı çağrıları Çin üzerinden gerçekleştirdiğini doğruladı.

Haber Merkezi |
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Zoom, bazı çağrıların Çin üzerinden yönlendirildiğini itiraf etti

Evden çalışma politikaları, sosyal mesafeler ve hükümetlerin getirdiği yasaklar nedeniyle, hem iş hem de kişisel kullanım için video konferans uygulamalarına olan talep bir hayli arttı.

Bu uygulamalardan biri olan Zoom, geçtiğimiz şubat ve mart ayında ABD, İngiltere ve Avrupa'nın birçok şehrinde yüz binlerce kez indirildi ve dünya çapında en çok indirilen iş uygulaması oldu.

Ancak uygulamanın bir anda kullanıcı sayısını katlaması, bazı gizlilik endişelerini de beraberinde getirdi.  Citizen Lab araştırmacıları, Kuzey Amerika'dan yapılan bazı Zoom çağrılarının Çin üzerinden yönlendirildiğini ortaya çıkardı.

zoom

ZOOM, BAZI ÇAĞRILARIN ÇİN'E GİTTİĞİNİ DOĞRULADI

Citizen Lab'in raporundan saatler sonra Zoom, bazı çağrıların Çin üzerinden yönlendirildiğini tiraf eden bir açıklama yapman zorunda kaldı.

Son haftalarda oldukça yoğun bir şekilde kullanılan Zoom, sunucu kapasitesini her geçen gün artırdığını, ancak zaman zaman yine de yoğunluk yaşanabileceğini söylüyor.

Şirket, yaşanan bu yoğunluklardan kullanıcıların etkilenmemesi için, bazı çağrıların Çin'deki veri merkezleri üzerinden yönlendirildiğini açıkladı.

zoom

Zoom CEO'su Eric Yuan, ''Zppm'dan herhangi bir görüşme yaptığınızda, bu en yakın veri merkezi üzerinden gerçekleşir. Ancak ağ tıkanıklığı ve diğer sorunlar yüzünden bağlantı başarısız olursa, ikinci veri merkezleri devreye girer ve görüşmeler buradan yapılır.

Bu sistem, özellikle yoğun internet kullanımının olduğu zamanlarda Zoom'un ticari marka güvenilirliği için kritik öneme sahip.'' ifadelerini kullandı.

Aslına bakacak olursak, ağ tıkanıklığı nedeniyle Zoom'un çağrıları diğer veri merkezleri üzerinden yapması son derece normal. Ancak ABD başta olmak üzrre birçok ülke, gizlilik söz konusu olduğunda Çin'e hiç de güvenmiyor.

Instagram: @eshteknoloji

Zoom, bazı çağrıların Çin üzerinden yönlendirildiğini itiraf etti

Zoom, bazı çağrıların Çin üzerinden yönlendirildiğini itiraf etti

Zoom, bazı çağrıların Çin üzerinden yönlendirildiğini itiraf ettiZoom, bazı çağrıların Çin üzerinden yönlendirildiğini itiraf etti

Zoom, bazı çağrıların Çin üzerinden yönlendirildiğini itiraf etti

Zoom, bazı çağrıların Çin üzerinden yönlendirildiğini itiraf etti

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