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Zülfü Livaneli, inşaatta şarkı söyleyen çocuğu buldu

Sesiyle Zülfü Livaneli'nin dikkatini çeken inşaattaki yetenek bulundu.

Haber Merkezi | 10.02.2020 - 09:08..
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Usta sanatçı Zülfü Livaneli, Twitter'da paylaştığı ve inşaatta Kürtçe şarkı söyleyen genci buldu.

"BU SES BAŞKA"

Sanatçı, Murat Akbaşlı adlı gencin inşaatta Kürtçe türkü söylerken çekilmiş görüntülerini Twitter’da, “Böyle bir sese kolay kolay rastlanmaz. Keşke bulabilsek de konserlerime konuk sanatçı olarak davet etsem.” notuyla paylaşmıştı.

MAHSUN İSTİYOR

Mahsun Kırmızıgül de Kürtçe söyleyen genci Twitter'da paylaştı ve "Zülfü abi, bu muhteşem sesin sahibini arıyor. Bu arkadaşı tanıyanlar bize ulaştırsınlar. Ben de bu güzel sese aranjörlük yapacağım." dedi. Livaneli de yanıt olarak "Bulduk Mahsuncuğum. Vanlı. Elimizden geleni yapalım." dedi.

"İNŞAATTA ÇALIŞIYORUM"

Akbaşlı, "İnşaatta çalışıyordum. Bir gün inşaatın mimarı yanıma geldi. 'Şarkı söyle, videoya çekeceğim, sana kaset yapalım' dedi. Ben de şarkı söylemeyi sevdiğim için okudum. Valla ben de bu kadar yayılacağını bilmiyordum. Zaten haberim yoktu. Görünce ben de şaşırdım. Bu kadar yayılması tesadüf..." dedi.

"DERTLER SÖYLETİYOR"

En çok kimleri dinlediği sorusunu ise "En çok Aşık Veysel'i seviyorum bir de Şakiro'yu" diyen Akbaşlı, "Birçok dertle karşılaştım. Ondan dolayı böyle okuyorum herhalde. Küçükken evimizin bir odası vardı. 12 kişi o odada kalırdık. Hayatın kendisi çok yorucu zaten. Yaşadığım sorunlar, dertler beni şarkı söylemeye itti." ifadelerini kullandı.

Zülfü Livaneli, inşaatta şarkı söyleyen çocuğu buldu

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