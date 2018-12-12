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Zülfü Livaneli'den elit açıklaması

Gazeetci, yazar, müzisyen Zülfi Livaneli, Türtkiye'de elitin olmadığını söyledi.

Haber Merkezi | 12.12.2018 - 09:38..
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Müzisyen ve yazar Zülfü Livaneli Türkiye'nin okuma alışkanlıkları ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Livaneli, Tuhaf Dergi'nin Aralık sayısı için yazdığı "Ben Okumam!" başlıklı yazısında Batı düşüncesinin gelişiminde edebiyatın rolünü hatırlattı.

SEÇKİN SAYANLARIN BİLGİSİZLİĞİ

Livaneli, "Türkiye’deki eğitimsizliğin en çarpıcı yönü, kendisini elit, yani seçkin sayanların bilgisizliğidir" dedi.

Zülfü Livaneli'den elit açıklaması

"ZENGİN LUMPEN SİYASET TAKIMIMIZ OLUŞTU"

Yazısında edebiyat eserlerini önemsemediklerini söyleyen ve kendini bilimsel olarak tanımlayanlardan şikayet eden Zülfü Livaneli, "Türk eliti, özeneceği bir aristokrasi olmadığı için ülkeyi kaplayan lumpen kültürün etkisine girdi. Ve böylece bizim altı kaval, üstü şeşhane örneği, kendine özgü lumpen zengin ve lumpen siyasetçi takımımız oluştu" ifadelerini kullandı.

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