Zülfü Livaneli’nin eşi Ülker Livaneli merdivenden düşerek yaralandı
Bodrum ilçesinde, sanatçı Zülfü Livaneli’nin eşi Ülker Livaneli (78), evinin bahçesindeki merdivenden düşerek yaralandı. Hastaneye kaldırılan ve vücudunda kırık şüphesi bulunan Livaneli tedavi altına alınırken, kazayı haber alan Zülfü Livaneli de hastaneye geldi.
Muğla Bodrum'da gece saat 20.00 sıralarında Bitez Mahallesi'nde Zülfü Livaneli’nin eşi Ülker Livaneli, evinin bahçesinde yürüdüğü sırada dengesini kaybederek merdiven basamağından düştü.
ÜLKER LİVANELİ DÜŞME SONRASI HASTANEYE KALDIRILDI
Düşmenin etkisiyle yaralanan Livaneli’yi gören yakınları durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine adrese gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahaleyi yaptığı Ülker Livaneli, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.
ZÜLFÜ LİVANELİ HASTANEYE GELDİ
Eşinin kaza geçirdiği ve tedavi altına alındığı haberini alan sanatçı Zülfü Livaneli de hemen hastaneye geldi.
KIRIK ŞÜPHESİYLE TEDAVİSİ SÜRÜYOR
Vücudunda kırık şüphesi bulunan Ülker Livaneli’nin tedavisinin sürüdüğü belirtildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)