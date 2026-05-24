Zümra Rezzan İm, Avrupa ikincisi oldu

Almanya'da devam eden Avrupa Karate Şampiyonası'nda heyecan sürüyor.

Frankfurt kentinde gerçekleştirilen organizasyonda Zümra Rezzan İm, kadınlar kumite 55 kilo finalinde Azerbaycan'dan Madina Sadigova ile karşı karşıya geldi.

Karşılaşmayı 9-6'lık skorla kaybeden ay-yıldızlı sporcu, Avrupa ikincisi oldu.

İKİŞER ALTIN VE GÜMÜŞ MADALYA

Milli karateciler, çıktıkları final müsabakalarında 2'şer altın ve gümüş madalya kazanma başarısı gösterdi.

Ay-yıldızlı sporculardan Enes Özdemir (erkek kata) ve Ömer Faruk Yürür (erkek kumite 75 kilo) günü altın madalya ile tamamlarken, Zümra Rezzan İm (kadın kumite 55 kilo) ile Uğur Aktaş (erkek kumite +84 kilo) ise gümüş madalyada kaldı.

ORGANİZASYON BUGÜN TAMAMLANACAK

Avrupa Karate Şampiyonası, bugün düzenlenecek madalya müsabakalarının ardından sona erecek.

Organizasyonun son günü; Kutluhan Duran, Muhammed Efe Yurtseven, Furkan Kaynar, Ozan Parlak’tan oluşan erkek kata takımı, Uğur Aktaş, Ömer Faruk Yürür, Yusuf Eren Temizel, Umut Eren Gündoğ, Enes Bulut, Eren Akkurt, Hasan Arslan, Kadir Furkan Genç'ten oluşan erkek kumite takımı ile para karatede Suna Saraçoğlu, Ahmet Kayra Ödemiş ve Berkay Uslu finalde altın madalya mücadelesi verecek.

ZÜMRA'NIN AÇIKLAMALARI

Avrupa Karate Şampiyonası'nı kadın kumite 55 kiloda gümüş madalya ile tamamlayan milli sporcu Zümra Rezzan İm, hem mutlu hem de üzüntülü olduğunu söyledi.

Eissporthalle Frankfurt'ta çıktığı müsabaka sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan milli sporcu, "Hem çok üzgünüm hem çok mutluyum." dedi.

İlk kez Avrupa Şampiyonası'nda mücadele ettiğini aktaran İm, "Buraya gelene kadar gerçekten çok çabaladım. Benim için büyükler kategorisinde bir ilkti. Hep olacaktı, olmadı. Sonunda buradayım ve başardım. Tabii ki tam anlamıyla başaramadım. Kendime, aileme, akrabalarıma ve hocalarıma verdiğim sözler vardı. Verdiğim sözleri tutamadığım için üzgünüm. Burada bitmeyecek, ben o altın madalyayı alacağım. Buna yürekten inanıyorum. Bana dua eden, destekleyen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Önlerinde Akdeniz Oyunları, seneye Avrupa Şampiyonası, dünya şampiyonası olduğunu hatırlatan ay-yıldızlı oyuncu; "Ülkemi en iyi şekilde temsil etmek, bu kez altın madalya almak istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan ailesinin her zaman kendisine destek verdiğini anlatan İm, "Babam buraya beni desteklemeye geldi. Kendimi bu açıdan çok şanslı hissediyorum." diyerek sözlerini tamamladı.