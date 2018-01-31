12. Ankara Kitap Fuarı başlıyor

300’ü aşkın yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katılacağı fuarda, on gün süresince söyleşi, panel, şiir dinletileri ve çocuk aktiviteleriyle birlikte 1000’den fazla etkinlik gerçekleştirilecek. Festivalin onur yazarı da T24 yazarı, sinema eleştirmeni Atilla Dorsay.

Ankara Sahaf Festivali ile birlikte düzenlenecek olan fuar, kitapların gücünü keşfetmek üzere özenli bir etkinlik programı ve on binlerce kitap çeşidi ile okurları için hazırlanıyor. 22 sahafın da hazır bulunacağı Kitap Fuarında okurlar birbirinden ilginç sahaf stantlarıyla karşılaşacak.

Dorsay daha önce de, 33. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı’nda’Onur Yazarı’ seçilmişti. Fuar da Dorsay için onur yemeği verilmişti.

Milli Eğitim Bakanlığı, KOSGEB, İLESAM ve Avrasya Yazarlar Birliği işbirliğiyle gerçekleştirilecek olan 12. Ankara Kitap Fuarı’nın onur yazarı Atilla Dorsay. Yazarlığının 52. yılını 52. Kitabı O Güzel Atlara Binip Gidenler’le kutlayacak olan Dorsay, 16 Şubat günü fuarın açılış konuşmasınrı yapacak.

Ertesi gün de fuarda sinemamız üzerine bir söyleşi yapacak ve kitaplarını imzalayacak. Açılışta Ankara’daki bazı sinema sanatçıları ve eğitmenlerine ise teşekkür plaketi takdim edilecek.

Uluslararası konuk Dmitry Glukhovsky

Ankara Kitap Fuarı bu yıl yurt dışından oldukça önemli bir yazarı ağırlayacak. 1979 doğumlu Rus gazeteci ve bilim-kurgu roman yazarı Dmitry Glukhovsky’nin kitapları kamuoyunda ‘çok satan değil, kapışılan’ olarak tanımlanıyor.

Yazarın en çok bilinen romanı ise Metro 2033. 25 farklı dile çevrilen ve 3 milyonun üzerinde bir satış rakamına ulaşan roman, yazarı tarafından 18 yaşında yazılmaya başlanmış.

Rus, yazar Dmitry Glukhovsky

Türkiye’nin en ünlü yazarlarının imza ve söyleşi programları düzenleneceği fuarın bu sene 450 binin üzerine ziyaretçiye ev sahipliği yapması bekleniyor. Ayrıca yayın sponsorunun Radyo 7 olacağı fuarın girişi hafta içi öğrenci, öğretmen, engellilere ücretsiz olacak.

Ankara Kitap Fuarı her gün 10.00 ile 20.00 saatleri arasında ziyaret edilebilir.