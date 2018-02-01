Arkadaşı ve menajerinden bilinmeyen Barış Manço...

Türk müziğinin efsane ismi Barış Manço tam 19 yıl önce aramızdan ayrıldı. Derin düşünce ve kültür adamı Manço, tüm birikimini, kültürünü cömertçe, sıkılmadan ve tüm içtenliğiyle “7’den 77’ye” herkesle paylaşmaktan yanaydı.

Onun soluğu havayı soludukça, yeri geldiğinde karşısındaki kişi için her şeyi yapmaktan geri durmayan usta söz yazarı, güçlü ses Barış Manço’un sesini 19 yıldır duymuyoruz.

Ölümü üzerinde bu kadar zaman geçmesine rağmen efsane sanatçıyı anlatmaya değer kılan şey onun birçok sanatçıdan farklı olan hayata karşı duruşu ve fikirleridir.

DÜNYALI BARIŞ MANÇO

Milyonların gönlünde “barış” çiçeğini filizlendiren “dünyalı Barış Manço’yu” kelimelere dökmek isterim. Lakin onu anlatmaya ne kelimeler yeter, ne de kalemin mürekkebi. Adı gibi barışseverdi, farklı giyim tarzı ve çocuklara olan ilgisi hepimizin sevgisini kazandı.

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Manço, takıları, kırlaşmış uzun saçları ve dilimize pelesenk olmuş şarkılarıyla hafızamıza kazınmıştır. Hep sanatıyla ön planda oldu, şarkılarıyla, türküleriyle milyonların gönlünde taht kurdu.

Türk müziğinin gelip geçmiş önemli sanatçılardandı Barış Manço. Onun aramızdan ayrılışı herkesi aynı potada buluşturdu. Mertti, cömertti, barışçıldı. O Barış Manço’ydu…

Fazla vaktin kalmadı giden geri dönmüyor,

ömrümün son baharında.

Hala kalem tutacak bir parça gücüm kaldı,

ömrümün son baharında.

Hala yazıp çizecek birkaç satırım kaldı,

ömrümün son baharında.

SANATÇI SANATÇIYI ANLATIYOR

İlk baskısı 2015’te yapılan Hâlâ Yazıp Çizilecek Birkaç Satırım Kaldı adlı kitabın yeni baskısı geçtiğimiz günlerde Truva Yayınları tarafından yeniden yapılarak kitapseverlerin hizmetine sunuldu. Barış Manço’nun sürekli en yakınında olan Tamer Şahin, usta sanatçıyla olan dostluğunu, arkadaşlığını, yaşanmışlıklarını bir solukta anlatıyor.

Hayatın her alanında yanında beliriveren Tamer Şahin’in anlatı türündeki kitabı, usta sanatçıyı merak edenler için önemli bir eser. Barış Manço’ya dair ne varsa kitabında anlatan Şahin, okurları Manço’yla baş başa bırakarak kenara çekiliyor. Tarafsız ve çıplak biçimde usta sanatçıyı anlatan Tamer Şahin, Türk Sineması’na yıllarca emek vermiş birisidir. Dolasıyla sanatçı sanatçıyı anlatıyor.

EKRANA BARIŞ GELDİ

Barış Manço konserleri diğer konserlerden hep farklı olurdu. Bütün konserlerinde izdiham yaşanırdı. Konserlerinin bu kadar ilgiyle izlenmesi, takip edilmesi onun büyük sanatçı olmasından ileri gelmekteydi.

Özellikle “7’den 77’ye” programıyla her akşam bize misafir oldu, ailemizin bir ferdiydi artık. Bize hiç yabancı değildi, Barış Manço’yu çok sevdik, o da bizi sevdi kuşkusuz. Dolayısıyla genciyle, yaşlısıyla, çocuğuyla herkesin büyük sevgisine mazhar olan ender sanatçılardandı.

Aşkın, sevdanın, umudun haykıran sesiydi o. Dağlara isyan etti, yalvardı sevdiğini son bir kez yakından görmek için. Gülpembe’yi her söylediğinde hangimizin gözleri dolu dolu olmadı ki.

Sen gülünce güller açar Gülpembe, sen gidince bahar gelir dereler seni çağırır. Güz yağmurlarıyla gittiğinde dudağımızda son bir türkü kaldı.

Gözlerimizde bir bulut, dudağımızda son bir türkü, hala seni arar dururuz.

Ruhun şad olsun Barış Manço…

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim: [email protected]