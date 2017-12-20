2017'de çok okunan kitaplar

Koca bir yılı geride bırakıyoruz. Bu sene yayımlanan kitaplar arasında okurların en çok hangi kitapları okuduğu belirlendi. Yayımladığı kitaplarla kitapseverlerin beğenisini kazanan yazar Zülfü Livaneli'nin geçtiğimiz aylarda raflarda yerini alan Elia İle Yolculuk ilk sırayı alırken, onu İsrailli yazar Yuval Noah Harari’nin Hayvanlardan Tanrılara Sapıens isimli kitabı takip etti.
STEFAN ZEWİG ÜÇ KİTAPLA LİSTEDE
Almanya Edebiyatı'nın usta ismi Stefan Zweig'in Bilinmeyen Bir Kadının Mektubu ise ücüncü sırada yer aldı. Yine aynı yazara ait Olağanüstü Bir Gece eseri de listede kendine dördüncü sırada yer buldu. Zweig'in Bir Çöküsün Öyküsü eserleri de dereceye giren diğer yapıtları oldu.
Zülfü Livaneli'nin Huzursuzluk romanı da beşinci oldu. Brezilyalı yazar Paulo Coelho’nun Simyacı eseri dokuzuncu olurken, son sırada Türk Edebiyatı'nın usta ismi Sabahattin Ali'nin klasikleşen Kürk Mantolu Madonna romanı 2017 yılının en çok satan onuncu kitabı oldu.
ANKARA DAHA ÇOK KİTAP OKUYOR
Ajans Press ve PRNet’in medya analizinde kitap konulu 130 bin 217 haber çıkışı tespit edilirken, medyadan öne çıkan başlıklarda Türkiye’nin en çok kitap okuyan ilinin Ankara olduğu bilgisi dikkat çekti.
Urfa ise en az kitap okuyan il oldu. Öne çıkan bir diğer başlık ise Türkiye’deki bireylerin kitap okumak için günde sadece ortalama bir dakika ayırdığı başlığı oldu.
ZÜLFÜ LİVANELİ - ELİA İLE YOLCULUK
Livaneli'nin büyülü satırlarından okuyacağımız bu sıra dışı yolculuğu, M.K. Perker'in muhteşem çizgileriyle izleyeceğiz. Dünyaca ünlü sinema ustası ve yazar Elia Kazan'ın Anadolu yolculuğu...
Yazar: Zülfü Livaneli
Yayınevi: Karakarga Yayınları
Dili: Türkçe
Yayım yılı: 2017
Syf: 120
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YUVAL NOAH HARARİ - HAYVANLARDAN TANRILARA SAPİENS
Sapiens, tarihin ve modern dünyanın en büyük sorularını gayet yalın bir dille ele alıyor. Çok seveceksiniz!
Yazar: Yuval Noah Harari
Yayınevi: Koleltif Kitap
Çeviren: Ertuğrul Genç
Baskı yılı: 2016
Syf: 390
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STEFAN ZWEİG - BİLİNMEYEN BİR KADININ MEKTUBU
Bilinmeyen Bir Kadının Mektubu'nun kadın kahramanını sadece uzun bir mektubun yazarı olarak tanıyoruz. Kadının hayatı boyunca sevmiş olduğu erkek için kaleme aldığı bu mektubun "gönderen"inin adı yoktur.
Yazar: Stefan Zweig
Yayınevi: İş Bankası Kültür Yayınları
Almancadan çeviren: Ahmet Cemal
Baskı yılı: 2016
Syf: 68
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STEFAN ZWEİG - OLAĞANÜSTÜ BİR GECE
Olağanüstü Bir Gece, seçkin bir burjuva olarak rahat ve tasasız varoluşunu sürdürürken giderek duyarsızlaşan bir adamın hayatındaki dönüştürücü deneyimin hikâyesidir.
Yazar: Stefan Zweig
Yayınevi: İş Bankası Kültür Yayınları
Almancadan çeviren:İlknur Igan
Baskı yılı: 2015
Syf: 80
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ZÜLFÜ LİVANELİ - HUZURSUZLUK
Mardinli Hüseyin ile IŞİD zulmünü misliyle yaşamış Ezidi kızı Meleknaz’ın ve kelamın çocuklarının hikâyesi...
Livaneli okuru, sevda ile acının iç içe geçtiği bir Ortadoğu gerçeğiyle buluşturuyor.
Yazar: Zülfü Livaneli
Yayınevi: Doğan Kitap
Yayım yılı: 2016
Baskı yılı: 2017
Syf: 160
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AZRA KOHEN - AEDEN
İnsan doğulmaz, insan olunurdu.
Masalla gerçeği ayırt edebilecek okurlara...
Yazar: Azra Kohen
Yayınevi: Destek Yayınları
Baskı yılı: 2016
Dili: Türkçe
Syf: 616
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STEFAN ZWEİG - BİR ÇÖKÜŞÜN ÖYKÜSÜ
Bu son derece çarpıcı çöküş öyküsü, XV. Louis döneminde Fransız sarayında epey etkili olmuş aristokrat bir kadının gerçek yaşamına dayanır.
Yazar: Stefan Zweig
Yayınevi: İş Bankası Kültür Yayınları
Almancadan çeviren: Regaip Minareci
Baskı yılı: 2017
Syf: 56
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PAULO COELHO - SİMYACI
Simyacı, dünyaca ünlü Brezilyalı yazar Paulo Coelho'nun üçüncü romanı. 1996 yılından bu yana Türkiye'de de çok okundu, çok sevildi, çok övüldü bu kitap.
Bir büyük Doğu klasiği olan Mevlâna'nın ünlü Mesnevî'sinde yer alan bir küçük öyküden yola çıkarak yazılan bu roman, yüreğinde çocukluğunun çırpınışlarını taşıyan okurlar için bir "klasik" yapıt haline geldi.
Yazar: Paulo Coelho
Yayınevi: Can Yayınları
Çeviren: Özdemir İnce
Baskı yılı: 2016
Syf: 166
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DAN BROWN - BAŞLANGIÇ
Melekler ve Şeytanlar, Da Vinci Şifresi, Cehennem, Kayıp Sembol gibi kitaplarla dünya çapında büyük bir başarı yakalamış ünlü macera yazarı Dan Brown, 2017 kitabı Başlangıç en çok okunan eserler arasında.
Yazar: Dan Brown
Yayınevi: Altın Kitaplar
Çeviren: Petek Demir İncek
Baskı yılı: 2017
Syf: 536
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Stefan Zweig'in en çok okunan bir diğer kitabı Ay Işığı Sokağı oldu.
Yazar: Stefan Zweig
Yayınevi: İş Bankası Kültür Yayınları
Çeviren: Regaip Minareci
Baskı yılı: 2017
Syf: 80
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SABAHATTİN ALİ - KÜRK MANTOLU MADONNA
Hep başkalarının istediği gibi yaşayan Raif Efendi, memnuniyetsiz hayatının tek bir anıyla değiştiğine şahit olacaktır:
Maria Puder isminde bir kadına âşık olduğunda..
Yazar: Sabahattin Ali
Yayınevi: Yapı Kredi Yayınları
Baskı yılı: 2016
Dili: Türkçe
Syf: 164
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