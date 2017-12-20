2017'de çok okunan kitaplar

Koca bir yılı geride bırakıyoruz. Bu sene yayımlanan kitaplar arasında okurların en çok hangi kitapları okuduğu belirlendi. Yayımladığı kitaplarla kitapseverlerin beğenisini kazanan yazar Zülfü Livaneli'nin geçtiğimiz aylarda raflarda yerini alan Elia İle Yolculuk ilk sırayı alırken, onu İsrailli yazar Yuval Noah Harari’nin Hayvanlardan Tanrılara Sapıens isimli kitabı takip etti.

STEFAN ZEWİG ÜÇ KİTAPLA LİSTEDE

Almanya Edebiyatı'nın usta ismi Stefan Zweig'in Bilinmeyen Bir Kadının Mektubu ise ücüncü sırada yer aldı. Yine aynı yazara ait Olağanüstü Bir Gece eseri de listede kendine dördüncü sırada yer buldu. Zweig'in Bir Çöküsün Öyküsü eserleri de dereceye giren diğer yapıtları oldu.

Zülfü Livaneli'nin Huzursuzluk romanı da beşinci oldu. Brezilyalı yazar Paulo Coelho’nun Simyacı eseri dokuzuncu olurken, son sırada Türk Edebiyatı'nın usta ismi Sabahattin Ali'nin klasikleşen Kürk Mantolu Madonna romanı 2017 yılının en çok satan onuncu kitabı oldu.

ANKARA DAHA ÇOK KİTAP OKUYOR

Ajans Press ve PRNet’in medya analizinde kitap konulu 130 bin 217 haber çıkışı tespit edilirken, medyadan öne çıkan başlıklarda Türkiye’nin en çok kitap okuyan ilinin Ankara olduğu bilgisi dikkat çekti.

Urfa ise en az kitap okuyan il oldu. Öne çıkan bir diğer başlık ise Türkiye’deki bireylerin kitap okumak için günde sadece ortalama bir dakika ayırdığı başlığı oldu.

ZÜLFÜ LİVANELİ - ELİA İLE YOLCULUK

Livaneli'nin büyülü satırlarından okuyacağımız bu sıra dışı yolculuğu, M.K. Perker'in muhteşem çizgileriyle izleyeceğiz. Dünyaca ünlü sinema ustası ve yazar Elia Kazan'ın Anadolu yolculuğu...

Yazar: Zülfü Livaneli

Yayınevi: Karakarga Yayınları

Dili: Türkçe

Yayım yılı: 2017

Syf: 120

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YUVAL NOAH HARARİ - HAYVANLARDAN TANRILARA SAPİENS

Sapiens, tarihin ve modern dünyanın en büyük sorularını gayet yalın bir dille ele alıyor. Çok seveceksiniz!

Yazar: Yuval Noah Harari

Yayınevi: Koleltif Kitap

Çeviren: Ertuğrul Genç

Baskı yılı: 2016

Syf: 390

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STEFAN ZWEİG - BİLİNMEYEN BİR KADININ MEKTUBU

Bilinmeyen Bir Kadının Mektubu'nun kadın kahramanını sadece uzun bir mektubun yazarı olarak tanıyoruz. Kadının hayatı boyunca sevmiş olduğu erkek için kaleme aldığı bu mektubun "gönderen"inin adı yoktur.

Yazar: Stefan Zweig

Yayınevi: İş Bankası Kültür Yayınları

Almancadan çeviren: Ahmet Cemal

Baskı yılı: 2016

Syf: 68

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D&R

STEFAN ZWEİG - OLAĞANÜSTÜ BİR GECE

Olağanüstü Bir Gece, seçkin bir burjuva olarak rahat ve tasasız varoluşunu sürdürürken giderek duyarsızlaşan bir adamın hayatındaki dönüştürücü deneyimin hikâyesidir.

Yazar: Stefan Zweig

Yayınevi: İş Bankası Kültür Yayınları

Almancadan çeviren:İlknur Igan

Baskı yılı: 2015

Syf: 80

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İdefix

ZÜLFÜ LİVANELİ - HUZURSUZLUK

Mardinli Hüseyin ile IŞİD zulmünü misliyle yaşamış Ezidi kızı Meleknaz’ın ve kelamın çocuklarının hikâyesi...

Livaneli okuru, sevda ile acının iç içe geçtiği bir Ortadoğu gerçeğiyle buluşturuyor.

Yazar: Zülfü Livaneli

Yayınevi: Doğan Kitap

Yayım yılı: 2016

Baskı yılı: 2017

Syf: 160

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AZRA KOHEN - AEDEN





İnsan doğulmaz, insan olunurdu.

Masalla gerçeği ayırt edebilecek okurlara...

Yazar: Azra Kohen

Yayınevi: Destek Yayınları

Baskı yılı: 2016

Dili: Türkçe

Syf: 616

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STEFAN ZWEİG - BİR ÇÖKÜŞÜN ÖYKÜSÜ

Bu son derece çarpıcı çöküş öyküsü, XV. Louis döneminde Fransız sarayında epey etkili olmuş aristokrat bir kadının gerçek yaşamına dayanır.

Yazar: Stefan Zweig

Yayınevi: İş Bankası Kültür Yayınları

Almancadan çeviren: Regaip Minareci

Baskı yılı: 2017

Syf: 56

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PAULO COELHO - SİMYACI

Simyacı, dünyaca ünlü Brezilyalı yazar Paulo Coelho'nun üçüncü romanı. 1996 yılından bu yana Türkiye'de de çok okundu, çok sevildi, çok övüldü bu kitap.

Bir büyük Doğu klasiği olan Mevlâna'nın ünlü Mesnevî'sinde yer alan bir küçük öyküden yola çıkarak yazılan bu roman, yüreğinde çocukluğunun çırpınışlarını taşıyan okurlar için bir "klasik" yapıt haline geldi.

Yazar: Paulo Coelho

Yayınevi: Can Yayınları

Çeviren: Özdemir İnce

Baskı yılı: 2016

Syf: 166

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DAN BROWN - BAŞLANGIÇ





Melekler ve Şeytanlar, Da Vinci Şifresi, Cehennem, Kayıp Sembol gibi kitaplarla dünya çapında büyük bir başarı yakalamış ünlü macera yazarı Dan Brown, 2017 kitabı Başlangıç en çok okunan eserler arasında.

Yazar: Dan Brown

Yayınevi: Altın Kitaplar

Çeviren: Petek Demir İncek

Baskı yılı: 2017

Syf: 536

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Stefan Zweig'in en çok okunan bir diğer kitabı Ay Işığı Sokağı oldu.

Yazar: Stefan Zweig

Yayınevi: İş Bankası Kültür Yayınları

Çeviren: Regaip Minareci

Baskı yılı: 2017

Syf: 80

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SABAHATTİN ALİ - KÜRK MANTOLU MADONNA

Hep başkalarının istediği gibi yaşayan Raif Efendi, memnuniyetsiz hayatının tek bir anıyla değiştiğine şahit olacaktır:

Maria Puder isminde bir kadına âşık olduğunda..

Yazar: Sabahattin Ali

Yayınevi: Yapı Kredi Yayınları

Baskı yılı: 2016

Dili: Türkçe

Syf: 164

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