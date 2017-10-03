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THY uçağında sürpriz yıl dönümü kutlaması

Iğdır’dan İstanbul'a hareket eden Melek ile Muhtar Güldoğuş çifti, 40'ıncı evlilik yıl dönümlerine uçakta girdi.

03.10.2017 - 16:33
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Türk Hava Yollarının (THY) tarifeli seferiyle Iğdır’dan İstanbul’a gelen Melek ve Muhtar Güldoğuş çifti, 40. evlilik yıl dönümlerini uçakta sürpriz bir etkinlikle kutladı.

THY uçağında sürpriz yıl dönümü kutlaması

THY'DEN HAVADA SÜRPRİZ

THY Basın Müşavirliğinden alınan bilgiye göre, bu sabah 09.10’da Iğdır'dan hareket eden uçağın yolcularından Güldoğuş çiftine havada sürpriz yapıldı.

PASTA KESİLDİ

THY'nin özel yolcu programı "Miles&Smiles" üyesi olan çift, 40. evlilik yıldönümleri için hazırlanan özel pastayı kesti.

THY uçağında sürpriz yıl dönümü kutlaması

YASTIK HEDİYE EDİLDİ

Çifte, özel kahve fincan takımı ile ve kabin amiri Erol Gezer'in tasarladığı yastık hediye edildi.

Uçağın kaptan pilotu, sefer sırasında Melek ve Muhtar Güldoğuş için özel anons yaparken bu sırada uçaktaki diğer yolcular çifti alkışladı.

THY uçağında sürpriz yıl dönümü kutlaması

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