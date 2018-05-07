Kitapseverler için yeni okuma listesi

Kitap Ayracı her hafta olduğu gibi bu hafta da sizler için taze okuma listesi hazırladı. Kitapseverlerin beğeniyle okuyacağı okuma listemizde edebiyattan, tarihe, inceleme - araştırma kitaplarından denemeye, öyküden politikaya ve daha pek çok tür yer alıyor.ac
Yayınevlerinin okurlarlarla buluşturduklaarı kitaplar arasında sizler için seçtiklerimize buyurun.
Matbaadan raflarda yerini alan kitaplarla keyifli okumalar diliyoruz...
Mahfi Eğilmez - Değişme Sürecinde Türkiye
Bu kitap Türkiye’nin Osmanlı’dan bu yana yaşadığı bu karışık ve kararsız değişimi değerlendirmeyi amaçlıyor.
Yazar: Mahfi Eğilmez
Yayınevi: Remzi Kitabevi
Türü: İncelem - Araştırma - Politika
Syf: 248
Yayım yılı: 2018
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Elif Şafak - Sanma Ki Yalnızsın
Edebiyatımızın önemli kadın yazarlarından olan Elif Şafak'tan damıtılmış denemeler...
Yazar: Elif Şafak
Yayınevi: Doğan Kitap
Türü: Deneme
Syf: 220
Yayım yılı: 2018
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Halil Cibran - Kum ve Köpük
Zamansız bir bilgenin aklın, kalbin ve ruhun ışığında aydınlanan sözlerinden oluşuyor Kum ve Köpük.
Yazar: Halil Cibran
Yayınevi: Zeplin Kitap
Çeviren: Nil Tuna
Türü: Yazılar /edebiyat
Yayım yılı: 2018
Syf: 64
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Tim Marshall - Coğrafya Mahkumluğu
Coğrafya Mahkumları geçmişi, günümüzü ve geleceği dikkate alarak, dünya tarihini belirleyen en önemli faktörlerden birini vurguluyor.
Yazar: Tim Marshall
Yayınevi: Epsilon
Çeviren: Mert Doruer
Türü: Tarih/inceleme
Yayım yılı: 2018
Syf: 289
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Stephane Garnier - Kedi Gibi (Düşünmek ve Davranmak)
Kediler dünyasına derinlikli bir bakış..
Yazar: Stephane Garnier
Yayınevi: Paloma Yayınevi
Çeviren: Ebru Erbaş
Türü: Kişisel gelişim
Yayım yılı: 2018
Syf: 160
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Yasmina Reza - Ne Mutlu Mutlulara
Yazar: Yasmina Reza
Yayınevi: Can Yayınları
Türü: Roman
Çeviren: Aysel Bora
Yayım yılı: 2018
Syf: 152
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Georgi Vladimov - Sadık Ruslan
Farklı şekillerde yorumlansa da sarsıcı bir başyapıt.
Yazar: Georgi Vladimir
Yayınevi: Jaguar Kitap
Çeviren: Kayhan Yükseler
Türü: Roman
Yayım yılı: 2018
Syf: 195
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Ray Bradbury - Uğursuz Bir Şey Geliyor Bu Tarafa
Düzyazının şairi Ray Bradbury’den sizi kendinizle yüzleştirecek, cesaretin ve korkunun bir araya geldiği karanlık bir karnaval.
Yazar: Ray Bradbury
Yayınevi: İthaki Yayınları
Çeviren: Ayşe Gorbon
Türü: Roman /macera
Yayım yılı: 2018
Syf: 280
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Ricardo Piglia - Yok Kent
Gözleri kamaştıran her defasında sanki ilk kez okuyormuşunuz hissi veren roman.
Yazar: Ricardo Piglia
Yayınevi: Aylak Kitap
Çeviren: Seda Ersavcı
Türü: Roman
Yayım yılı: 2018
Syf: 90
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Eduardo Galeano - Zamanın Ağızları
Kronikle şiiri, masalla manifestoyu birleştiren bu kısa ve son derece çarpıcı
öyküler.
Yazar: Eduardo Galeano
Yayınevi: Sel Yayıncılık
Çeviren: Bülent Kale
Türü: Öykü
Baskı Yılı: 2018
Syf: 363
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