Kitapseverler için yeni okuma listesi

Kitap Ayracı her hafta olduğu gibi bu hafta da sizler için taze okuma listesi hazırladı. Kitapseverlerin beğeniyle okuyacağı okuma listemizde edebiyattan, tarihe, inceleme - araştırma kitaplarından denemeye, öyküden politikaya ve daha pek çok tür yer alıyor.ac

Yayınevlerinin okurlarlarla buluşturduklaarı kitaplar arasında sizler için seçtiklerimize buyurun.

Matbaadan raflarda yerini alan kitaplarla keyifli okumalar diliyoruz...

Mahfi Eğilmez - Değişme Sürecinde Türkiye

Bu kitap Türkiye’nin Osmanlı’dan bu yana yaşadığı bu karışık ve kararsız değişimi değerlendirmeyi amaçlıyor.

Yazar: Mahfi Eğilmez

Yayınevi: Remzi Kitabevi

Türü: İncelem - Araştırma - Politika

Syf: 248

Yayım yılı: 2018

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Elif Şafak - Sanma Ki Yalnızsın

Edebiyatımızın önemli kadın yazarlarından olan Elif Şafak'tan damıtılmış denemeler...

Yazar: Elif Şafak

Yayınevi: Doğan Kitap

Türü: Deneme

Syf: 220

Yayım yılı: 2018

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Halil Cibran - Kum ve Köpük

Zamansız bir bilgenin aklın, kalbin ve ruhun ışığında aydınlanan sözlerinden oluşuyor Kum ve Köpük.

Yazar: Halil Cibran

Yayınevi: Zeplin Kitap

Çeviren: Nil Tuna

Türü: Yazılar /edebiyat

Yayım yılı: 2018

Syf: 64

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Tim Marshall - Coğrafya Mahkumluğu

Coğrafya Mahkumları geçmişi, günümüzü ve geleceği dikkate alarak, dünya tarihini belirleyen en önemli faktörlerden birini vurguluyor.

Yazar: Tim Marshall

Yayınevi: Epsilon

Çeviren: Mert Doruer

Türü: Tarih/inceleme

Yayım yılı: 2018

Syf: 289

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Kitapseç

Stephane Garnier - Kedi Gibi (Düşünmek ve Davranmak)

Kediler dünyasına derinlikli bir bakış..

Yazar: Stephane Garnier

Yayınevi: Paloma Yayınevi

Çeviren: Ebru Erbaş

Türü: Kişisel gelişim

Yayım yılı: 2018

Syf: 160

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D&R

Yasmina Reza - Ne Mutlu Mutlulara

Yazar: Yasmina Reza

Yayınevi: Can Yayınları

Türü: Roman

Çeviren: Aysel Bora

Yayım yılı: 2018

Syf: 152

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Pandora

Georgi Vladimov - Sadık Ruslan

Farklı şekillerde yorumlansa da sarsıcı bir başyapıt.

Yazar: Georgi Vladimir

Yayınevi: Jaguar Kitap

Çeviren: Kayhan Yükseler

Türü: Roman

Yayım yılı: 2018

Syf: 195

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D&R

Ray Bradbury - Uğursuz Bir Şey Geliyor Bu Tarafa

Düzyazının şairi Ray Bradbury’den sizi kendinizle yüzleştirecek, cesaretin ve korkunun bir araya geldiği karanlık bir karnaval.

Yazar: Ray Bradbury

Yayınevi: İthaki Yayınları

Çeviren: Ayşe Gorbon

Türü: Roman /macera

Yayım yılı: 2018

Syf: 280

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D&R

Ricardo Piglia - Yok Kent

Gözleri kamaştıran her defasında sanki ilk kez okuyormuşunuz hissi veren roman.

Yazar: Ricardo Piglia

Yayınevi: Aylak Kitap

Çeviren: Seda Ersavcı

Türü: Roman

Yayım yılı: 2018

Syf: 90

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D&R

Eduardo Galeano - Zamanın Ağızları





Kronikle şiiri, masalla manifestoyu birleştiren bu kısa ve son derece çarpıcı

öyküler.

Yazar: Eduardo Galeano

Yayınevi: Sel Yayıncılık

Çeviren: Bülent Kale

Türü: Öykü

Baskı Yılı: 2018

Syf: 363

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