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Kitapseverler için yeni okuma listesi

Haftanın ilk günü siz kitapseverler yeni okuma listesi oluşturduk.

Haber Merkezi | 07.05.2018 - 11:51..
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Kitapseverler için yeni okuma listesi

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Kitap Ayracı her hafta olduğu gibi bu hafta da sizler için taze okuma listesi hazırladı. Kitapseverlerin beğeniyle okuyacağı okuma listemizde edebiyattan, tarihe, inceleme - araştırma kitaplarından denemeye, öyküden politikaya ve daha pek çok tür yer alıyor.ac

Yayınevlerinin okurlarlarla buluşturduklaarı kitaplar arasında sizler için seçtiklerimize buyurun.

Matbaadan raflarda yerini alan kitaplarla keyifli okumalar diliyoruz...

Mahfi Eğilmez - Değişme Sürecinde Türkiye

Kitapseverler için yeni okuma listesi

Bu kitap Türkiye’nin Osmanlı’dan bu yana yaşadığı bu karışık ve kararsız değişimi değerlendirmeyi amaçlıyor.

Yazar: Mahfi Eğilmez

Yayınevi: Remzi Kitabevi

Türü: İncelem - Araştırma - Politika

Syf: 248

Yayım yılı: 2018

Kitabı satın almak için linki tıklayın:

İdefix

Elif Şafak - Sanma Ki Yalnızsın

Kitapseverler için yeni okuma listesi

Edebiyatımızın önemli kadın yazarlarından olan Elif Şafak'tan damıtılmış denemeler...

Yazar: Elif Şafak

Yayınevi: Doğan Kitap

Türü: Deneme

Syf: 220

Yayım yılı: 2018

Kitabı satın almak için linki tıklayın:

İdefix

Halil Cibran - Kum ve Köpük

Kitapseverler için yeni okuma listesi

Zamansız bir bilgenin aklın, kalbin ve ruhun ışığında aydınlanan sözlerinden oluşuyor Kum ve Köpük.

Yazar: Halil Cibran

Yayınevi: Zeplin Kitap

Çeviren: Nil Tuna

Türü: Yazılar /edebiyat

Yayım yılı: 2018

Syf: 64

Kitabı satın almak için linki tıklayın:

İdefix

Tim Marshall - Coğrafya Mahkumluğu

Kitapseverler için yeni okuma listesi

Coğrafya Mahkumları geçmişi, günümüzü ve geleceği dikkate alarak, dünya tarihini belirleyen en önemli faktörlerden birini vurguluyor.

Yazar: Tim Marshall

Yayınevi: Epsilon

Çeviren: Mert Doruer

Türü: Tarih/inceleme

Yayım yılı: 2018

Syf: 289

Kitabı satın almak için linki tıklayın:

Kitapseç

Stephane Garnier - Kedi Gibi (Düşünmek ve Davranmak)

Kitapseverler için yeni okuma listesi

Kediler dünyasına derinlikli bir bakış..

Yazar: Stephane Garnier

Yayınevi: Paloma Yayınevi

Çeviren: Ebru Erbaş

Türü: Kişisel gelişim

Yayım yılı: 2018

Syf: 160

Kitabı satın almak için linki tıklayın:

D&R

Yasmina Reza - Ne Mutlu Mutlulara

Kitapseverler için yeni okuma listesi

Yazar: Yasmina Reza

Yayınevi: Can Yayınları

Türü: Roman

Çeviren: Aysel Bora

Yayım yılı: 2018

Syf: 152

Kitabı satın almak için linki tıklayın:

Pandora

Georgi Vladimov - Sadık Ruslan

Kitapseverler için yeni okuma listesi

Farklı şekillerde yorumlansa da sarsıcı bir başyapıt.

Yazar: Georgi Vladimir

Yayınevi: Jaguar Kitap

Çeviren: Kayhan Yükseler

Türü: Roman

Yayım yılı: 2018

Syf: 195

Kitabı satın almak için linki tıklayın:

D&R

Ray Bradbury - Uğursuz Bir Şey Geliyor Bu Tarafa

Kitapseverler için yeni okuma listesi

Düzyazının şairi Ray Bradbury’den sizi kendinizle yüzleştirecek, cesaretin ve korkunun bir araya geldiği karanlık bir karnaval.

Yazar: Ray Bradbury

Yayınevi: İthaki Yayınları

Çeviren: Ayşe Gorbon

Türü: Roman /macera

Yayım yılı: 2018

Syf: 280

Kitabı satın almak için linki tıklayın:

D&R

Ricardo Piglia - Yok Kent

Kitapseverler için yeni okuma listesi

Gözleri kamaştıran her defasında sanki ilk kez okuyormuşunuz hissi veren roman.

Yazar: Ricardo Piglia

Yayınevi: Aylak Kitap

Çeviren: Seda Ersavcı

Türü: Roman

Yayım yılı: 2018

Syf: 90

Kitabı satın almak için linki tıklayın:

D&R

Eduardo Galeano - Zamanın Ağızları

Kitapseverler için yeni okuma listesi

Kronikle şiiri, masalla manifestoyu birleştiren bu kısa ve son derece çarpıcı
öyküler.

Yazar: Eduardo Galeano

Yayınevi: Sel Yayıncılık

Çeviren: Bülent Kale

Türü: Öykü

Baskı Yılı: 2018

Syf: 363

Kitabı satın almak için linki tıklayın:

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