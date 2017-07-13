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Darbe nedir

Darbe nedir? Türkiye'de kaç darbe oldu? Türkiye'de son darbe ne zaman gerçekleşti.

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darbe

Son olarak 15 Temmuz 2016 günü girişimine tanık olduğumuz ve milletin direnişiyle püskürtülen darbeler Türkiye'nin hafızasında yerini koruyor.

DARBE NEDİR?

Darbe'nin Türk Dil Kurumu'ndaki anlamı; "Bir ülkede baskı kurarak, zor kullanarak veya demokratik yollardan yararlanarak hükûmeti istifa ettirme veya rejimi değiştirecek biçimde yönetimi devirme işi" Kubbealtı Lugatı'nda ise; "Bir ülkede iktidarı ele geçirmek için yapılan yasa dışı hareket, darbe-i hükûmet" olarak yer alır.

TÜRKİYE'DE KAÇ DARBE OLDU?

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulduğu 1923 yılından bugüne ülkemizde; darbe, darbe girişimi, muhtıra, e-muhtıra olmak üzere toplamda 8 olay yaşandı.

Bu olaylar ise şunlar;

-27 Mayıs 1960 Darbesi
-22 Şubat Ayaklanması
-12 Mart 1971 Muhtırası
-12 Eylül 1980 Darbesi
-28 Şubat 1977 Süreci
-27 Nisan 2007 E-Muhtırası
-15 Temmuz 2016 Darbe Girişimi

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