Darbe nedir

Son olarak 15 Temmuz 2016 günü girişimine tanık olduğumuz ve milletin direnişiyle püskürtülen darbeler Türkiye'nin hafızasında yerini koruyor.

DARBE NEDİR?

Darbe'nin Türk Dil Kurumu'ndaki anlamı; "Bir ülkede baskı kurarak, zor kullanarak veya demokratik yollardan yararlanarak hükûmeti istifa ettirme veya rejimi değiştirecek biçimde yönetimi devirme işi" Kubbealtı Lugatı'nda ise; "Bir ülkede iktidarı ele geçirmek için yapılan yasa dışı hareket, darbe-i hükûmet" olarak yer alır.

TÜRKİYE'DE KAÇ DARBE OLDU?

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulduğu 1923 yılından bugüne ülkemizde; darbe, darbe girişimi, muhtıra, e-muhtıra olmak üzere toplamda 8 olay yaşandı.

Bu olaylar ise şunlar;

-27 Mayıs 1960 Darbesi

-22 Şubat Ayaklanması

-12 Mart 1971 Muhtırası

-12 Eylül 1980 Darbesi

-28 Şubat 1977 Süreci

-27 Nisan 2007 E-Muhtırası

-15 Temmuz 2016 Darbe Girişimi