Frak nedir

Birçoğumuzun ilk olarak TBMM Başkanlarının üzerinden gördüğümüz beyaz papyonlu, beyaz yelekli, ceketinin arkası uzun bir kıyafet var adı: frak.

Meclis içtüzüğünde yapılan değişiklikle TBMM Başkanı'nın giyme zorunluluğunun kaldırılacağı frağın bilinmeyenlerini yazımıda okuyabilirsiniz.

BİNİCİ KIYAFETİ OLARAK ORTAYA ÇIKTI

Frak; 18. yüzyılın ikinci yarısında binici kıyafeti olarak ortaya çıktı.

Binicilerin at sırtında rahat hareket edebilmesi için önü iliklenmezdi. Bu ihtiyaç sonrasında frağın önünün iliklenmesinin kaynağı oldu.

Frağın arkasında iki uzun yırtmaç olmasının sebebi ise; binicilerin kıyafetinin at sırtında kırışmasının istenmemesi.

TBMM'YE 1925'TE GİRDİ

Başbakanlık Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırmak Merkezi'nin sitesinde yer alan "Türklerdeki Kıyafetin Kısa Tarihi" başlıklı yazıda İsviçreli yazar Paul Gentizon; 1925 yılı sonbaharında yeni döneme başlayan TBMM’nin açılışında bütün milletvekillerinin eksiksiz olarak, son model frak, gömlek ve beyaz kravat, siyah ayakkabı giyinmiş olduklarını belirtmiştir.