Haftanın Yayınevi: Küsurat Yayınları

Yayınevlerini konuk etmeye başlıyoruz. İlk konuğumuz birinci yaşını dolduran Küsurat Yayınları. Biz sorduk onlar cevapladı. Bakalım bu bir yıl nasıl geçti…

ŞAHANE BİR SÜREÇ

- Artık 1 yaşınızı doldurdunuz. Nasıl bir yıldı?

İlk yaş galiba en heyecanlısı olacak. Buna şimdiden karar vermek elbette güç; fakat yayıncılığa dair her şeyle ilk kez karşılaşıyorsunuz. Bir metnin üzerinde aylarca çalıştıktan sonra matbaadan gelişi, okurla buluşması şahane süreçler. Hele bir de sizin bin bir emekle ürettiğiniz bir şey okurlardan da olumlu geri dönüşler alıyorsa motive oluyorsunuz. "Hadi biraz daha fazla çalışalım, başka neler yapabiliriz" diyerek yeni heyecanların peşinden gitmeye başlıyoruz.

YENİ HİKAYELERİN PEŞİNDEYİZ

- İkinci yaşınıza nasıl hazırlıyorsunuz? Beklentileriniz neler?

İlk yaşımızı on üçüncü kitabımız olan "Leyla ile Mecnun" ile kutladık. Bir sene boyunca hazırladığımız kitapların çoğu genç yazarların ilk kitaplarıydı. Bu harika bir motivasyondu. Çünkü karşılaştığımız tüm yazarlar yazmayla, hikâyeler anlatmayla derin bağlar kuran insanlardı. Bu nedenle, ilk kitaplar çıktıktan sonra, ikinci kitapların, yeni hikâyelerin peşine düşmeye başladık bile.

İkinci yaşımızı doldurduğumuzda da benzer heyecanlara ortak olmuş olmayı önemsiyoruz. Bu nedenle, yayınevine gelen her dosyayı büyük bir özenle değerlendiriyoruz. Her yaşı bitirdiğimizde, bu yıl neler yaptık sorusuna bizi mutlu edecek yanıtlar vermeyi umuyoruz.

(Küsurat Yayınları'nın ilk kitabı)

MAYIS’TA İKİ KİTAP

- Önümüzdeki süreçte bizi Küsurat Yayınları'nda neler bekliyor?

Mayıs ayı için iki kitabımız daha var, biri Eugene Vale’in "Senaryo Yazımı" kitabı, öbürü Duygu Yazıcıoğlu’nun "4 Enişte 1 Cenaze" isimli mizahı çok güçlü olan romanı. İkisi için de çok heyecanlıyız. Eugene Vale’in kitabı bir yıldır hayalini kurduğumuz Küsurat Yayınları sinema kitaplığı serimizin ilk kitabı olacak.

Nasıl kitaplar bunlar?

Katıldığımız söyleşilerde yazarlarımız Selçuk Aydemir’e ve Burak Aksak’a senaryo yazarken kullandıkları kaynaklar hep soruluyordu. Türkçeye çevrilmiş pek çok eserin yanında, bu kitap önemli kaynaklardan biri.

Diğer kitabımız ise, mizahı çok güçlü olan bir roman. Küsurat Yayınları kurulduğunda mizah romanları yayımlamayı çok istiyorduk. Selçuk Aydemir’in "Liseden Arkadaşlar" kitabıyla başladık yayın hayatına, mizahı çok güçlü, gerçekten komedisi çok yüksek bir romandı. Sonrasında, bu türde başka kitaplarla, yeni yazarlarda buluşmayı istedik. "4 Enişte 1 Cenaze" de, bu anlamda bizi çok mutlu eden bir metin. Bu iki kitabı bitirdikten sonra, yaz aylarında çok daha fazla çalışıp gelecek yılın kitaplarını hazırlayacağız.

(Selçuk Aydemir - Burak Aksak)

FERHAN ŞENSOY’DAN İLHAM ALDIK

- Biraz başa dönelim. :) Kuruluş sürecinizin hikayesini paylaşır mısınız?

Her şey çok hızlı gelişti :) Genel yayın yönetmenimiz Burak Aksak ve yazarımız Selçuk Aydemir kuzenler ve hayatlarında, yazmaya başlamalarında Ferhan Şensoy’un hatırı sayılır bir etkisi var. Piyasadaki hakim işleyişe dahil olmak istemediklerini fark ettiklerinde Ferhan Şensoy’un kitaplarını "Ortaoyuncular Yayınlar" adıyla kendinin basması ilham oldu. Tüm bunların konuşulup tartışıldığı sırada Selçuk Aydemir, Liseden Arkadaşlar romanını tamamlamıştı ve genel yayın yönetmenimiz Burak Aksak’a “Hadi kur şu yayınevini de, oradan basalım kitabı!” demesiyle Küsurat Yayınları macerası başlamış oldu.

KÜSURATLAR TAMAMLANMASIN

- Adınız neden Küsurat oldu?

Yayınevi için harıl harıl isim düşündüğümüz sırada, genel yayın yönetmenimiz Burak Aksak Yılmaz Erdoğan ile mesajlaşıyordu. Burak Bey’in Bana Masal Anlatma ve Sen Kiminle Dans Ediyorsun filmlerinin isimlerini de Yılmaz Erdoğan koymuştu. O mesajlaşma sırasında, birkaç alternatiften sonra Küsurat ismi geldi ve biz çok sevdik. Küsuratları hep yuvarlarız, tamamlarız ya, öyle olmasın dedik :) Hatta, daha sonraki süreçlerde şakalar yaptık üzerine, Pi’yi Pi yapan virgülden sonra gelen küsurattır diye.

(Burak Aksak - Selçuk Aydemir)

NEYİ İSTEDİĞİNİ BİLMELİ

- Bir yılda kaç kitap yayımladınız?

On üç kitap yayımladık şimdiye dek, Mayıs ayı için de iki kitabımız var.

- Diğer yayın evlerinin içinde kendinizi nasıl değerlendiriyorsunuz?

Bu sorunun cevabını galiba okurlarımız verebilir. Diğer sektörler gibi, yayıncılık da kendi içinde pek çok dinamiğe göre şekilleniyor. Ne yapmak istediğinizi biliyor olmanız galiba işleri kolaylaştırıyor.

HAYALİMİZ GENÇ YAZARLAR ÜZERİNE

- Tarzınızda korumak istediğiniz çizgi nedir? Hatta hayalleriniz?

İlk kitabını hazırlayan genç yazarlara alan açan bir yer olmayı istiyoruz. Ekonomik anlamda riskli olmasına rağmen bu misyon varoluş amacımız gibi şekillendi bizim için, bu nedenle bu misyonu korumayı çok istiyoruz.

- Leyla ile Mecnun şimdi kitap oldu. İlk tepkiler, ilgi beklediğiniz gibi mi?

Leyla ile Mecnun televizyonda yayınlandığı dönemde fenomen olmuş bir işti. Dolayısıyla romanını beklerken de heyecanımız çok fazlaydı. Diziyi izleyen biri olarak, romanı ilk kez okuduğumda o mahalleyi ve karakterleri ne kadar özlediğimi fark ettim. Şimdi benzer tepkileri okurlardan alıyoruz, bu da çok sevindirici bir durum.

Damla Karakuş

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