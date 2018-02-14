'Heretikler' kitabı okurlarla buluştu

Kimi zaman aforoz edilme, hapse atılma, kimi zamansa ölüm tehlikesini hiçe sayıp otoriteye başkaldıran on yedinci yüzyıl düşünürlerinin heyecan verici öykülerini usta bir şekilde aktarıyor.

Heretikler modern felsefenin ve bilimin kuruluş öyküsünü çizgi roman tarzında aktaran eşsiz bir giriş kitabı! Soyut ve karmaşık düşünceleri içten, esprili ve açık bir şekilde dile getirmeyi başarıyor.





Galileo ve Descartes’tan Spinoza, Locke, Leibniz ve Newton’a kadar uzanan çizgide mücadeleci ve ezber bozan filozoflar dünyaya, kendimize ve topluma bakış açımızı baştan aşağı değiştirmişlerdir.

Evrenin merkezinin dünya olduğu, kralların ilahi hükmetme hakkına sahip olduğu bir dünyada, doğa, din, politika, bilgi ve insan düşüncesi hakkında yepyeni şeyler söylemeye cesaret ederek yeni dünyanın inşasına çok büyük katkıda bulunmuşlardır.

Yazarlar: Steven Nadler & Ben Nadler

Yayınevi: Alfa Yayınları

Çeviren: Abdullah Yılmaz

Türü: Felsefe

Baskı yılı: 2018

Syf: 185

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