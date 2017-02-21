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İstanbul-Sofya Ekspresi ilk seferine başladı

Her gün karşılıklı sefer yapacak olan İstanbul-Sofya Ekspresi, Halkalı'dan saat 22.40'ta, Sofya'dan ise 21.00'de hareket edecek.

21.02.2017 - 02:33
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Bulgaristan/Sofya-İstanbul/Halkalı arasında gerçekleştirilecek olan İstanbul-Sofya Ekspresi için ilk tren, Halkalı Tren İstasyonu'ndan 22 yolcusuyla hareket etti.

Hareket öncesi açıklama yapan TCDD Taşımacılık AŞ İstanbul Yolcu Servis Müdürü Veysi Alçınsu, seferlerin bugünden itibaren her gün karşılıklı olarak düzenlenmeye başladığını dile getirdi.

İstanbul-Sofya Ekspresi ilk seferine başladı

İSTANBUL-SOFYA ARASI 9,5 SAAT

Sefere çıkacak trende, 2 makinist ve 3 kondüktörün yolculara hizmet vereceğini belirten Alçınsu, "Trenimiz yüksek teknoloji ile donatılmış bir tren. Kaliteli ve güzel bir yolculuk sunmasını bekliyoruz. Tüm Türkiye ve İstanbul, bu kaliteli trenlerle yolculuk keyfini mutlaka tatmalı. Yolculuğumuz yaklaşık 9 buçuk saat sürüyor." diye konuştu.

İstanbul-Sofya Ekspresi ilk seferine başladı

İlk seferin yolcularından 47 yaşındaki Ufuk Orhan Şen ise turizm işiyle uğraştığını anlatarak, iş görüşmeleri için Bulgaristan'a gittiğini söyledi.

İlk tren seferini sosyal medyadan öğrenerek bilet aldığını ifade eden Şen, "Normalde gideceğim yere, uçak seferleri yok. İnşallah hayırlı olur. Sürekli olmasını dilerim. Proje sınır geçişleriyle ilgili kolaylık sağlarsa daha da başarılı olacaktır." değerlendirmesini yaptı.

Sofya-İstanbul arasında karşılıklı her gün yapılacak olan seferler için Halkalı'dan saat 22.40'ta, Sofya'dan ise 21.00'de hareket edilecek.

İstanbul-Sofya Ekspresi ilk seferine başladı

İstanbul-Sofya Ekspresi ilk seferine başladı

İstanbul-Sofya Ekspresi ilk seferine başladı

İstanbul-Sofya Ekspresi ilk seferine başladı

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