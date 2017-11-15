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İstanbul'da 12 milyon liralık Bitcoin soygunu

İstanbul'da 5 kişilik çete, peşine düştükleri iş adamının Bitcoin hesabını silah zoruyla ele geçirdi.

15.11.2017 - 16:38
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İstanbul'da 5 kişilik bir çete iş adamını takibe aldı. Kendilerine polis süsü veren çete üyeleri zorla iş adamını arabayla kaçırıp, Bitcoin hesap şifrelerini silah zoruyla aldı.

ZORLA HESABINI ELE GEÇİRDİLER

12 milyon lira değerindeki Bitcoini, kendi hesabına alan çete kayıplara karıştı.

İstanbul'da 12 milyon liralık Bitcoin soygunu- VİDEO

POLİS ÇETEYİ YAKALADI

İş adamı olayı polise haber vermesiyle çete üyeleri 8 saat içinde tespit edilip, gözaltına alındı.

İş adamının Bitcoin hesabındaki 12 milyon lira ise kurtarıldı.

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