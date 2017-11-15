İstanbul'da 5 kişilik bir çete iş adamını takibe aldı. Kendilerine polis süsü veren çete üyeleri zorla iş adamını arabayla kaçırıp, Bitcoin hesap şifrelerini silah zoruyla aldı.
ZORLA HESABINI ELE GEÇİRDİLER
12 milyon lira değerindeki Bitcoini, kendi hesabına alan çete kayıplara karıştı.
İstanbul'da 12 milyon liralık Bitcoin soygunu- VİDEO
POLİS ÇETEYİ YAKALADI
İş adamı olayı polise haber vermesiyle çete üyeleri 8 saat içinde tespit edilip, gözaltına alındı.
İş adamının Bitcoin hesabındaki 12 milyon lira ise kurtarıldı.