Manisa'da 200 asker hastaneye kaldı

Manisa Albay Arif Seyhun Kışlası'nda akşam yemeğinden sonra çok sayıda asker, kusma ve bulantı şikayetiyle kenteki hastanelere kaldırıldı.

Manisa'da zehirlenen askerlerin isyanı VİDEO

BULANTI VE KUSMA ŞİKAYETİ

Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Albay Arif Seyhun Batı Kışlası'nda akşam yemeğinden sonra çok sayıda askerin, bulantı ve kusma şikayetiyle Merkezefendi ve Manisa devlet hastanelerine kaldırıldığını söyledi.

Askerlerin kaldırıldığı hastanelere gittiğini belirten Güvençer, alınan ilk bilgilere göre durumu ağır veya tehlikeli askerin bulunmadığını kaydetti.

Manisa'da 23-27 Mayıs'ta aynı kışlada zehirlenme vakası yaşanmıştı. Zehirlenen bin 49 asker hastaneye kaldırılmış, bir asker şehit düşmüştü. Bir askerin ise yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.

















