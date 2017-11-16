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Murphy kanunları nedir

Bir işi yapmak için maksimum çabanızı gösterip, yine de istenmeyen sonuçlar doğması durumuna 'Murphy Kanunları' denir.

16.11.2017 - 19:09
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asdasd

Olmayınca olmuyor sözü toplumumuzda deyim haline gelmiş, ve olumsuz durumlarda kullanılmaktadır. Bu durumun bilimsel karşılığına da "Murphy Kanunları" denmektedir.

MURPHY KANUNLARININ TEMELİ

Murphy Kanunları, Amerikalı mühendis Edward A. Murphy, jr. tarafından, başarısızlıklar ve hata kaynaklarının karmaşık sistemlerde incelenmesi üzerine ortaya konan özdeyişlerdir.

Kanunların temeli şu söze dayanır: "Eğer bir işi halletmek için birden fazla olasılık varsa ve bu olasılıklardan biri istenmeyen sonuçlar veya felaket doğuracaksa; kesinlikle bu olasılık gerçekleşecektir."

HAYATIMIZDA MURPHY KANUNLARI

Günlük hayatımızda Murhp kanunları ile açıklanan çok fazla olay yaşanmaktadır. Mesela bir yere yetişebilmek için erkenden kalkıp yola çıktığınızda, tüm çabalara rağmen yetişemiyorsanız bunun açıklaması Murhpy kanunlarına dayandırılmaktadır.

Her ne kadar Murhp Kanunları resmi ve bilimsel olarak bir ispata dayanmasa da gündelik haytı olumsuz etkiliyen bu olaylar Murhpy kanunları ile açıklanmaktadır.

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