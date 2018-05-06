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Sele kapılan çocuğun kurtarılma anı kamerada

Şanlıurfa'da sel sularına kapılan çocuk, bir vatandaş tarafından kurtarıldı.

İHA | 06.05.2018 - 15:36..
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Birecik ilçesinde etkili olan sağanak yağmur ve şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

İlçe merkezinde meydana gelen olayda, akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak yağış sele neden oldu.

SEL SULARININ ARASINDAN KURTARDI

Saha Mahallesi'nde 12 yaşındaki Hikmet Coşkun sel sularına kapıldı. Güvenlik kamerasının kaydettiği olayda Ercan Kurt isimli vatandaş, sel sularına kapılan çocuğu fark ederek kurtarmayı başardı.

Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Sele kapılan çocuğun kurtarılma anı kamerada ViDEO

Sele kapılan çocuğun kurtarılma anı kamerada

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