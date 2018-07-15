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Suriyeli çocuğa sıcak su döken çalışan hakkında karar

İstanbul Harbiye’de bir fast food restoranında, 7 yaşındaki Suriyeli çocuğun üzerine sıcak su döken çalışan, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasıyla aldığı para cezasını ödemekten kurtuldu.

İHA | 15.07.2018 - 09:13..
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Harbiye’de, 30 Mayıs 2017 tarihinde arkadaşlarıyla birlikte hamburger yemek için restorana giden 7 yaşındaki Polat K.’nin müşterileri rahatsız ettiği gerekçesiyle, restoran çalışanı Mutlu Haceroğlu tarafından üzerine sıcak su döküldüğü ve haşladığı iddiasına ilişkin, İstanbul 33. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki görülen dava karara bağlandı.

Suriyeli çocuğa sıcak su döken çalışan hakkında karar

HİÇBİR CEZA ÖDEMEYECEK

Davayı karara bağlayan mahkeme, "sıcak suyu" silahtan sayarak, ’silahla kasten yaralama’ suçunun sabit olduğunu belirterek, sanık Mutlu Haceroğlu’nu 3 bin lira adli para cezasına çarptırdı.

Fakat mahkemenin hükmün açıklanmasını geri bırakmasıyla sanık ceza ödemekten kurtuldu.

Suriyeli çocuğa sıcak su dökme anları kamerada VİDEO

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 10 Mayıs 2017 tarihinde 7 yaşındaki P.K.'nin arkadaşlarıyla birlikte hamburger yemek için restorana girdiği anlatıldı. Restoran çalışanı Mutlu H.'nin ifadesinde küçük çocuğun dilenmek için geldiğini, müşterileri rahatsız ettiğini, bunun üzerine korkutmak amacıyla suyu fırlattığını, suyun ılık olduğunu söylediği belirtildi. Savcılık, olay sonrası alınan Adli Tıp Kurumu raporunda, P.K.'nin vücudunda birinci dereceden yanık meydana geldiğinin belirtilmesi üzerine "sıcak suyu" silahtan sayarak, sanık Mutlu H. hakkında "Silahla kasten yaralama" suçundan 6 aydan 1,5 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Suriyeli çocuğa sıcak su döken çalışan hakkında karar

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