Tehlike dolu Avrupa: Paris, Berlin, Brüksel, Barselona

Enes Taha ERSEN / [email protected]

Kimilerine göre hayalin, kimilerine göre medeniyetin başkentidir Avrupa. Her yıl en çok gezilen, görülen yerlerden olan Avrupa kentleri, içerdiği güzel rotalar kadar tehlike de barındırıyor. Öyle ki tatil planlarınızı mahvedecek kadar.

Ensonhaber'in dış haberler editörü olarak son aylarda Avrupa'dan kaygı verici haberleri takip ediyorum. Yaz ayları yaklaşırken gezi planı yapacaklar için Ensonhaber seyahat kategorisinde Avrupa'nın en riskli 4 büyük destinasyonunu sizler için listeledim.

AYLAR SÜREN GREVLER VE POLİS COPU

Tarih boyunca en romantik kentlerden biri olarak görülen Paris, Eyfel Kulesi, Şanzelize, aşıklar köprüsü ile dünyanın en çok turist alan yerlerinden biri. Her yıl milyonlarca turistin akın akın ziyaret ettiği bu yer aslında bahar ile yaz aylarınızı zehir edecek potansiyele sahip. Sebebi ise şiddete dayalı eylemler...

Her yıl aralıksız olarak Mart ayının sonlarına doğru başlayıp Yaza kadar devam eden grevlerde, memnuniyetsiz STK'la hükümet karşıtı gösteriler gerçekleştirerek aralıksız eylemler yapıyor. Bu eylemler özellikle polis şiddetine dönüştüğünde olayla hiç alakanız olmasa dahi polisin şiddetinden nasibinizi alabilirsiniz.

Bununla da yetinmeyen göstericiler, sendikalar ile birlikte grev yaparak iş bırakmaya gidiyor. Öyle ki; Fransa'da havalimanına geldiğinizde sizi merkeze bırakacak bir araç dahi bulamayabilir, ya da Türkiye'ye dönmek üzereyken uçağınızın grev nedeniyle kalkmayacağı uyarısını alabilirsiniz.

AŞKIN MI SUÇUN MU BAŞKENTİ: PARİS

Paris'i tehlikeli kılan bir diğer unsur ise suçun fazlaca işlenmesi. Geçtiğimiz günlerde Fransız bir araştırma şirketi özellikle kadınlar arasında yaptığı ankette, Parisli kadınlar güven duygusunu yitirdiği, artan taciz tecavüz olayları nedeniyle dışarı çıkmaya dahi korktuklarını belirtmişti. Aynı araştırma kapkaç, hırsızlık olaylarındaki artış nedeniyle de suç iklimi oluşan kente duyulan güvenin azaldığını belirtiyordu.

TERÖR PARİS'TE

Ve tüm bu durumların dışında, Paris'te gerçekleşen terör saldırıları sonrasında askerler sokağa inmiş, güvenliği sağlamak adına yakın zamana kadar çevrede kontrol oluşturuyordu. Askerlere rağmen gerçekleştirilen bu saldırılar Paris'e gidildiğinde bir risk olarak karşımıza çıkıyor.

IRKÇILIK, PKK VE DEAŞ: BERLİN

Avrupa İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana belki de ırkçılığın, yabancı düşmanlığının en çok yaşandığı dönemin içinde. Müslümanlara ve Türklere yönelik saldırıların gün be gün artış gösterdiği Avrupa topraklarında en çok yabancı düşmanlığı Berlin'de yapılıyor.

Almanya'nın başkenti Berlin köklü tarihi ve etkileyici mimari dokusuyla turistleri kucaklıyor ancak, halk pek de öyle değil. Özellikle gurbetçi Türklerin bile zor zamanlar geçirdiği kentte, ırkçılık had safhaya ulaştı. Neo Nazi geleneklerinin yeniden hortlatıldığı Berlin'de bu duruma polisler de pek bir şey yapamıyor.

Yapamıyordan ziyade yapmıyor demek daha doğru olur, zira onlar şu sıralar PKK'lıları ve terör örgütü yandaşlarını korumakla, kollamakla meşgul. Afrin'de gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı'nı bahane eden terör savunucuları her gün sokaklarda terörist paçavralarıyla eylemler gerçekleştiriyor, güpegündüz Türklere yönelik tehditler savuruyor, camileri yakıyor, STK'lara saldırıyorlar.

Tabii ki teröristlerin bu kadar cüretkar olmalarına sebep olan ise Alman polislerinin koruyuculuğunda eylemlerini gerçekleştiriyor olmaları.

Suriye'den DEAŞ'ın etkinlik gösterdiği zamanlarda Almanya en çok terörist üreten Avrupa ülkelerinden biriydi. Suriye ve Irak topraklarında DEAŞ terörünün sona erdirilmesiyle buralardan kaçan DEAŞ'lı teröristler, yuvaları olan memleketlerine geri döndüler.

İşte Avrupa'nın en çok terörist üreten topraklarından olan Almanya'ya da bir çok terörist geri döndü. Bu durum Almanya'ya ve hatta Berlin'e gidişi daha problemli kılıyor.

UMURSAMAZ ÜLKENİN VURDUMDUYMAZ POLİSLERİ: BRÜKSEL

Avrupa'nın en çok terör saldırısı ile karşılaşan yerlerinden biri de Belçika. Buna sebep olarak Müslüman nüfusun çoğunlukta bulunduğu Molenbeek kenti gösteriliyorsa da aslında bu iddia tamamen Müslümanları karalama ifadesi.

Avrupa'da gerçekleştirilen saldırıların Molenbeek'ten çıkan teröristlerce yapıldığı iddiasına ilişkin kuvvetli kanıtlar bulunsa da, burada polislerin zafiyeti ortaya çıkıyor. En ufak bir olaya bile çeşitli prosedürlerle yaklaşarak sorun çözmekten uzak bir tavır sergileyen Belçika polisleri, sorunu çözmek bir yana daha da büyük hale getiriyorlar.

Öyle ki; geçmişte Türkiye'nin "terör saldırısı olabilir" istihbarat paylaşımına rağmen önlem almayarak, verilen isim listelerini dahi dikkate almayan Belçika polisi, yalnızca birkaç hafta sonrasında terör eylemi ile sarsılmıştı.

Yani bu ülkeye yapacağınız ziyaretlerde bir kere daha düşünmenizi, polisler tarafından pek de güvenliğinizin sağlanmayacağınızı bilmenizi isterim.

BAĞIMSIZLIK ARAYIŞLARI, TURİST KARŞITLIĞI:BARSELONA

Barselona yıllık 80 milyon turist ile dünyanın en çok turist alan ülkesi, ancak Barselona'dakiler pek de misafirperver değiller. Turistlerin Barselona'ya gelmesinden bıkan halk, eylemler yaparak turist karşıtlığı yapıyorlar. İlginç, belki de dünyada tek ama gerçekten turist karşıtlığı yapıyorlar. Hem de bağıra çağıra, kaba güce baş vurarak.

Özellikle geçtiğimiz yıl içerisinde başlatılan Bask ve Katalonya bölgelerindeki eylemlerde turist otobüslerine taşlı sopalı saldırılar gerçekleştiren yerel halk, Barselona, Mayorka ve San Sebastian şehirlerinde turistlere karşı bazı şiddet içeren eylemler gerçekleştirildi.

Yani sadece turistik olarak gittiğiniz Barselona'da pek de misafirperverce kabul edilmeyebilirsiniz...

Barselona'nın bir diğer tehlikeli yanı ise bağımsızlık yanlıları. 1 Ekim 2017 tarihinde gerçekleştirilen bağımsızlık yanlısı referandumdan sonra polislerin sert tavrıyla karşı karşıya kalan Katalanlar, şiddete varan müdahalelere maruz kaldılar.

Özellikle Barselona'nın siyasi lideri olan ancak kaçak bir sığınmacı statüsündeki Carles Puigdemont'un Almanya'da gözaltına alınması nedeniyle ayaklanmalar yeniden baş gösterdi.

Katalanların sivil itaatsizlik ve eylem çağrıları polislerin yine sert müdahaleleri ve şiddetine dönüştü. Bu süreç içinde gezmek ve bir Barcelona maçı izlemek için yaptığınız seyahat, sizin için cehenneme dönüşebilir.

Tüm bunların ışığında Barselona seyahatinizi de tehlikeleri ile birlikte değerlendirmeli, Avrupa genelinde yaşayabileceğiniz bu durumları göz ardı etmemenizi öneririm.