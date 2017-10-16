Tekin Yayınevi'nden iki yeni kitap

Kitap raflarında her geçen gün yeni kitaplar yerini alıyor. Bu sene 36.'ncısı düzenlenecek olan Tüyap Kitap Fuarına hazırlık yapan yayınevleri; okurlarına yeni kitaplar sunmaya devam ediyor. Tekin Yayınevi etiketiyle edebiyatseverlerle buluşan gazeteci yazar, Lieve Joris’in Şam Kapıları ve Dağıstanlı edebiyatçı Alisa Ganieva’nın Bayram Dağı romanları raflarda.

LİEVE JORİS - ŞAM KAPILARI

Belçika doğumlu Lieve, gazetecilik okudu. Uzun yıllar gazetecilik yaptıktan sonra ilk kitabı olan De Golf'ı yayımladı. Çeşitli medya organlarında çalışan Lieve'nin son romanı Şam Kapıları okurları bir Ortadoğu gerçeğiyle baş başa bırakıyor.

Avrupa’da yaşayan Lieve Suriye’ye, yıllar önce Bağdat’ta tanıştığı Hala’nın yanına kalmaya gider. Bu esnada Doğu’da, ona ait olmayan ve ait olmadığı bir yerde yaşananları yakından izleme imkânı bulur. Hala ile dostluğu, ona modern Suriye’nin, sürekli çatışmaların ortasında kalan ve kana bulanan bir coğrafyanın iç yüzünü gösterir. Suriye’de olup bitenlere orada yaşayan ve geçmişinde belirgin bir siyasi tavrı olan Doğulu bir kadının gözünden baktıkça, işler daha da karmaşık bir hâl alır ve Lieve bambaşka bir kültürle yetişmiş, Batılı bir kadın olarak kendini binlerce sorunun, duygunun, doğrunun, yanlışın ortasında bulur.





ALİSA GANİEVA - BAYRAM DAĞI

Bir yanda Rus hükümeti, öbür yanda İslamcı mücahitler. Bütün bunların ortasında günlük yaşamını sürdürmeye çalışan Dağıstan halkı. Bütün bu bulanıklık içinde yönünü tayin etmeye çalışan Şamil'in hepimize tanıdık gelecek hikâyesi.



Aile baskısı mı, koca baskısı mı? Şer cephesi devlet yapıları mı, kılıcından kan damlayan mücahitler mi? Bütün rejimlerin ilk önce ve her zaman kadınlarla uğraştığının vesikasıdır bu roman. Ganieva anlattıkça daha çok dinlemek istiyorsunuz.

"Muhteşem bir eser… İslam'ın yükselişi, Sovyet sonrası Rusya'nın kaderi ve çok az bilinen bir halkın gelenekleriyle ilgili kusursuz bir hikâye."

The Modern Novel

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