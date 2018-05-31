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Yol verme kavgasında öfkeli sürücü polise tokat attı

Batman'da, sivil polis memuru ile trafikte kendisine yol vermediğini iddia ettiği aracın sürücüsü arasında çıkan tartışmada, polise tokat atan sürücü gözaltına alındı.

DHA | 31.05.2018 - 07:40..
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Kültür Mahallesi Mezopotamya Caddesi üzerinde dün saat 19.00 sıralarında, sivil araçla caddede ilerleyen sivil polis memuru, önündeki aracı geçmek istedi, ancak iddiaya göre sürücü kendisine yol vermedi.

Sivil polis memuru araçtan inip, önündeki aracın sürücüsüne tepki gösterdi. O da araçtan inince ikili arasında tartışma çıktı.

Yol verme kavgasında öfkeli sürücü polise tokat attı

Yol verme kavgasında öfkeli sürücü polise tokat attı

BİBER GAZI SIKILINCA TOKAT ATTI

Gerginlik büyürken, sivil polisin haber vermesi üzerine olay yerine polis ekibi geldi. Araç sürücüsü gözaltına alınmak istenirken, direndi. Bunun üzerine polislerden biri biber gazı sıkarak onu etkisiz hale getirmeye çalıştı. Biber gazı sıkılan sürücü ise polise tokat attı.

Arbede çıkarken, 4 polis, sürücüyü yüz üstü yere yatırıp, etkisiz hale getirmeye çalıştı. Çevredeki bazı kişiler de polise tepki gösterdi.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Polis, kalabalığın uzaklaşması için havaya ateş açtı. Sürücü gözaltına alınıp emniyete götürüldü. Yaşanan o anlar ise çevredekiler tarafından cep telefonlarına kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı.

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