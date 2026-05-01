1 Mayıs 2026 yayın akışları: Bugün TV'de neler var

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla televizyon kanallarının yayın akışlarında yaşanabilecek değişiklikler, izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor.

Gün boyunca ekran başında olacak vatandaşlar, sevdikleri dizi, film ve programların saatlerini kaçırmamak için kanalların güncel akışını araştırıyor.

Resmi tatil nedeniyle özel yayınların da yer alabileceği bugünde, televizyon rehberi merak konusu oldu.

İşte 1 Mayıs 2026 Cuma Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve NOW TV'de bugünkü yapımlar...

ATV yayın akışı

08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

19:00 atv Ana Haber

20:00 Cem Karaca’nın Gözyaşları

Kanal D

09.00 Neler Oluyor Hayatta?

11.00 Yaprak Dökümü

14.00 Gelinim Mutfakta

16.45 Arka Sokaklar

18.30 Kanal D Ana Haber

20.00 Arka Sokaklar

Star TV

09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:30 Nur Viral ile Sen İstersen

17:15 Aramızda Kalsın

19:00 Star Haber

20:00 Yerli Dizi Tekrarı

NOW TV

08.00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12.30 Yasak Elma

13.30 En Hamarat Benim

16.30 Kıskanmak

19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20:00 Kutsal Damacana 4

22:30 Halef: Köklerin Çağrısı

TRT 1

09.25 Adını Sen Koy

10.30 Alişan İle Hayata Gülümse

13.15 Seksenler

14.00 Benim Adım Melek

17.45 Lingo Türkiye

19.00 Ana Haber

19.55 İddiaların Aksine

20.00 Taşacak Bu Deniz

Show TV

08.00 Cansu Canan ile Yeni Sayfa

10.00 Bahar

12.30 Gelin Evi

15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18.45 Show Ana Haber

20:00 Kızılcık Şerbeti

TV8

09:00 Gel Konuşalım

12:30 Survivor Ekstra

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 Ada Günlüğü