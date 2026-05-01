Pınar Sabancı kimdir, kimin kızı? Pınar Sabancı'nın annesi ve babası kimdir?

Uzman psikolog Gökhan Çınar'ın sunduğu YouTube programı Katarsis'e konuk olan Pınar Sabancı, dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Türkiye'nin en köklü ailelerinden Sabancı Ailesi'ne gelin olan Pınar Sabancı, kendi anne ve babasına ilişkin ilk kez konuştu.

Sabancı soyadını almadan önceki hayatına değinen ünlü isim, aynı zamanda psikolog ve program sunuyor.

Çektiği videolarla adından söz ettiren Pınar Sabancı, eğitim hayatıyla da dikkat çekiyor.

PINAR SABANCI KİMDİR

Pınar Sabancı, 1981 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Lise eğitimini Robert Koleji'nde tamamlayan Pınar Sabancı, daha sonra Boston'da Boston Babson College'da İşletme eğitimi almış ve Northeastern Üniversitesi'nde Psikoloji bölümünden mezun olarak iki diploma almıştır.

Pınar Sabancı, eğitim hayatına Oxford Üniversitesi’nde bilişsel terapi yüksek lisans programı ile devam etmiştir. Burada uzmanlığını aldıktan sonra 2019'da kariyer hayatına atılmıştır.

Psikolog Pınar Sabancı, kariyer hayatına Özel Fransız Lape Psikiyatri ve Nöropsikiyatri Hastanesi’nde başlamıştır. 2019 ila 2020 yıllarında gönüllü psikolog olarak yer aldığı hastanede Klinik Psikoloji Stajını tamamlamıştır.

2022 yılında ise İRUPUYAM'da çalışmaya başlamıştır. İstanbul Rumeli Üniversitesi'ne bağlı İRUPUYAM, Psikolojik Uygulama ve Araştırma Merkezi'dir.

Sabancı, PSM iş birliği ile gerçekleştirilen 'Pınar Sabancı ile Yaşadım Demek İçin Ne Yapmalı?' programını sunuyor.

PINAR SABANCI KİMİNLE EVLİ

Pınar Sabancı, Sabancı Ailesi mensubu iş insanı İlhan Sabancı ile evlidir. Çift 2010 yılında evlenmiş olup bu evlilikten üç çocukları bulunmaktadır.

PINAR SABANCI ANNE VE BABASI

Pınar Sabancı, Aysel Konca ve Erdener Konca çiftinin kızıdır.

Babası Erdener Konca’nın geçmişte felç geçirdiği, annesi Aysel Konca’nın ise uzun süredir demans hastalığıyla mücadele ettiği bilinmektedir.