1 Mayıs'ta yağmur ve soğuk farkı: Kutlamalara katılım düşük kaldı

Bugün 1 Mayıs...

Emek ve Dayanışma Günü kapsamında tüm Türkiye'de kutlamalar tertip edildi.

İstanbul'da da bugüne özel olağanüstü önlemler alındı.

1 MAYIS'TA YAĞMUR KUTLAMA ALANLARINI BOŞ BIRAKTI

Sol siyasetin iktidarda olduğu ülkelerde bile küçük işçi birliklerinin sembolik kutlamalarına sahne olan 1 Mayıs'lar Türkiye'de kaosun tarihi olurken hava muhalefeti bu yıl benzer görüntülerin ortaya çıkmasına engel oldu.

KARTAL VE KADIKÖY DE BOŞ

İstanbul'da birçok güzergah güvenlik önlemleri kapsamda trafiğe kapatılırken Kadıköy Rıhtım Meydanı ile Kartal Meydanı kutlamaların resmi adresi olarak gösterildi.

Her yıl polisle 'Taksim'e çıkmak' için karşı karşıya gelen sol gruplar İstanbul'da yağmur ve soğuk hava hakim olunca ne Taksim'i zorladı ne de resmi tören alanlarına gitti.

YAĞMURU GÖREN SENDİKACILAR EVDEN ÇIKMADI

Geceden itibaren devam eden yağmur sendikacıları adeta eve kapattı.

Beşiktaş ve Mecidiyeköy'de az sayıda marjinal birkaç grubun ısrarlı yürüyüş talebine polis müdahalesi dışında herhangi bir olay yaşanmadı.

Her yıl görmeye alışık olunan Taksim kovalamacası gibi gerilimli anlar yaşanmazken Kadıköy ve Kartal'daki miting alanları da önceki yıllarda sabah saatlerinden itibaren dolarken bu yıl boş kaldı.

Meydanlar boş kalırken İstanbul Valiliği'nin izin verdiği sendikalar da sırayla Taksim Anıtı'na çelenk bırakıp basın açıklamasında bulundu.