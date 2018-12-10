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102 yaşındaki kadın paraşütle atlayan en yaşlı kişi oldu

Avustralya'da 102 yaşındaki bir kadın 14 bin feet yükseklikten atladı. Yaşlı kadın bu atlayış ile "Dünyanın en yaşlı skydivingcisi" ünvanını aldı.

Haber Merkezi | 10.12.2018 - 15:50..
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Avustralya'da 102 yaşındaki bir kadın, yaşlılığın hiçbir şey için engel olmadığını herkese kanıtladı. 30 Mayıs 1916 doğumlu Irene O'Shea isimli kadın, 14 bin feet yükseklikten atlayarak skydiving yaptı.

102 yaşındaki kadın paraşütle atlayan en yaşlı kişi oldu

EN YAŞLI UNVANINI ALDI

Irene, bu atlayışıyla geçen sene rekor kıran ve kendisinden yalnızca 21 gün küçük olan kişinin tahtına oturmuş oldu.

14 bin feet yükseklikten atlayış yapan Irene, daha önce de 100. yaş gününde helikopterden paraşütle serbest atlayış yapmıştı.

102 yaşında paraşütle atladı VİDEO

BAĞIŞ TOPLAMAK İÇİN ATLADI

Irene'nin atlayışının da önemli bir amacı var: ALS hastaları ve hastalığı araştıran kuruluşlar için bağış toplamak.

Kızını birkaç yıl önce ALS hastalığından dolayı kaybeden Irene, bağış toplama platformu Gofundme sitesinde oluşturulan kampanya ile hem hastalığa dikkat çekiyor hem de para toplanmasını sağlıyor.

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