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105 yaşında hayata yeniden tutundu

Muğla’da, 105 yaşındaki Elife Boyacı, uzun süredir çare aradığı kalp rahatsızlığından Aydın’da uygulanan tedaviyle kurtuldu.

DHA | 03.04.2019 - 09:13..
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Bodrum ilçesinde yaşayan Elife Boyacı, bulunduğu bölgedeki birçok hastaneye rahatsızlığı nedeni ile başvurdu.

Her seferinde ilaç tedavisi önerilen Boyacı, kendisini iyi hissetmedi.

TEDAVİ İÇİN AYDIN'A GİTTİ, GİTTİĞİNE DEĞDİ

Muğla'nın Bodrum ilçesinde tedavi için hastane arayan Elife Boyacı, yakınlarının önerisi üzerine Aydın’ın Efeler ilçesinde bulunan özel bir hastanenin kardiyoloji polikliniğine getirildi. Elife Boyacı, Kardiyoloji Uzmanı Dr. İlker Bayrak tarafından muayene edilerek anjiyo yapılmasına karar verildi.

Yapılan anjio ile kalbine stent takılan Boyacı, sağlığına kavuşturuldu.

105 yaşında hayata yeniden tutundu

''YAŞ RİSKİNİ GÖZE ALDIK''

Hastanın durumu hakkında bilgi veren Kardiyoloji uzmanı Dr. İlker Bayrak, “Elife Teyze, bize geldiğinde oldukça halsiz ve bitkindi. Yaptığımız tetkikler sonrası anjiyo olmasına karar verdik. Yaşından dolayı endişelerimiz olmadı değil, ancak tecrübeli kadromuz ve altyapımıza güvenerek bu riski göze aldık. Anjiyo esnasında bir damarına stent takarak 1 gün boyunca müşahede altında hastanemizde kaldı. Ertesi gün sağlıklı bir şekilde taburcu ettik. Bu yaşta onu yeniden sağlığına kavuşturabilmek hepimizi mutlu etti. Güçlü kadromuz ile tecrübeli ekibimiz ile 7/24 hastalarımızın hizmetindeyiz.” dedi.

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