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11 yılda 13 düşük sonrası bir kızı oldu

İngiltere'nin Coventry kentinde 11 yıl içinde 13 kez düşük yapan 35 yaşındaki Laura Worsley, 14'üncü hamileliğinde sağlıklı bir kız bebek dünyaya getirdi.

AA | 15.06.2019 - 07:50..
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Rahim duvarını güçlendirecek bir tedavinin ardından, doğal yollarla hamile kalan laura Worsley, hamileliğinin 30'uncu haftasında sezaryenle bir kız bebeği dünyaya getirdi. 770 gram olarak doğan Ivy, şimdi 9 aylık sağlıklı bir bebek.

11 yılda 13 düşük sonrası bir kızı oldu

13 HAMİLELİĞİ DÜŞÜKLE SONLANDI

Laura Worsley'nin hamileliklerinden 11'i ilk 12 hafta içinde son buldu. Diğer iki hamilelikse 17 ve 20'nci haftalarda sonlandı.

Dördüncü hamileliğinin ilk dönemde düşük yapmasından sonra Worsley'e "yapışkan kan sendromu" olarak da bilinen antifosfolipid sendromu teşhisi kondu.

Yüksek dozda folik asit almaya başlayan Worsley, hamileliklerinin birkaç haftanın ötesine geçmemesi üzerine Coventry and Warwickshire Üniversitesi Biyomedikal Araştırmalar Merkezi'nde denemelere katıldı.

2015 ve 2017'de Worsley'nin hamilelikleri 12 aylık ilk evreyi geçmesine rağmen bunlar da düşükle sonuçlandı. Çift, Graceson adını verdikleri bebeklerini 17, Leo adını verdiklerini bebeklerini de hamileliğin 20'nci haftasında kaybetti.

Leo'nun plasentasında yapılan incelemede, Worsley'nin, vücudun hamileliğe karşı savaştığı Kronik Histiostik Intervillositis (CHI) hastası olduğu belirlendi.

11 yılda 13 düşük sonrası bir kızı oldu

"NAZAR DEĞMESİN DİYE KİMSEYE SÖYLEMEDİK"

Laura Worsley, bu aşamada bebek sahibi olma umutlarını yitirdiğini ve artık tekrar hamile kalmayı isteyip istemediğinden emin olmadığını ancak doktorlarının ısrarıyla "son kez" denemeye karar verdiklerini söyledi.

Doktoru Prof. Siobhan Quenby, hamileliğin bebeklerin yaşama şansının arttığı 24'üncü haftayı aşabilmesi için Worsley'nin bağışıklık sistemini baskılayacak kortizon ilaçları kullandıklarını belirterek "Kortizon ilaçlarının yan etkileri var. Ama Laura'yla bunun bir kez daha denemeye değer olduğuna karar verdik" dedi.

Son hamileliği sırasında bebek sahibi olmanın hayalini kurmaya bile cesaret edemediğini söyleyen Worsley de, "Kimseye bir şey söylemedik. Birilerine söylersem nazar değer diye korktum" diye konuştu.

11 yılda 13 düşük sonrası bir kızı oldu

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