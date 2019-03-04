12 GB RAM'li Vivo IQOO tanıtıldı

Son zamanlarda piyasaya çıkan oyun odaklı akıllı telefonlara, bir yenisi daha eklendi. Özellikle tasarımıyla dikkatleri üzerine çeken Vivo IQOO, sahip olduğu üstün özelliklerle de şimdiden popüler hale geldi. Çinli şirket Vivo'nun, oyuncu odaklı akıllı telefonuna gelin yakından bakalım.

ÖZELLİKLER

6,41 inç büyüklüğünde bir su damlası çentiğine sahip Full HD+ AMOLED ekranlı Vivo IQOO, performans konusunda da oldukça iddialı. Snapdragon 855 işlemci barındıran telefonda 6/8/12GB RAM seçenekleri bulunuyor.

Depolama konusunda da kullanıcıları yarı yolda bırakmayan telefonun, 128/256 GB depolama seçenekleri bulunuyor.

13 MP + 12 MP + 3 MP olmak üzere üçlü arka kameraya sahip olan Vivo IQOO, Android'in en yeni sürümü Android 9 Pie işletim sistemi ile kutusundan çıkıyor. 4000 mAh batarya kapasitesine sahip telefonda 44W hızlı şarj desteği de bulunuyor.

Aşağıdaki bağlantıdan Ensonhaber Teknoloji Instagram hesabını takip ederek güncel teknoloji haberlerine anında ulaşın.



