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122 bin asker memleketine döndü

Hizmet süresini tamamlayanlardan terhis işlemleri biten 122 bin yükümlü memleketlerine gönderildi.

AA | 25.07.2019 - 13:09..
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122 bin asker memleketine döndü

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yeni askerlik sistemine yönelik açıklama yapılırken, yurt genelindeki gelişmeler hakkında da önemli gelişmeler kaydedildi.

Yapılan açıklamada, "6 aylık hizmet süresini tamamlayanlardan terhis işlemleri biten 122 bin yükümlü memleketlerine gönderildi." denildi.

Antalya'da askerlerin erken terhis sevinci VİDEO

489 TERÖRİST EX

Ayrıca MSB'nin paylaştığı diğer bilgide, yurt içinde ve Irak’ın kuzeyindeki operasyonlarda son üç ayda 24’ü sözde lider kadroda 489 terörist etkisiz hale getirildiği bilgisi de eklendi.

15 TEMMUZ 2016'DAN BU YANA 17 BİN KİŞİYE FETÖ'DEN İHRAÇ

FETÖ ile mücadele hakkında paylaşılan bilgide ise,

"15 Temmuz 2016’dan bugüne kadar 17 bin 505 personel ihraç edildi. 6 bin 425 personel hakkında adli ve idari süreç sürüyor." dendi.

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