15 Temmuz Köprüsü panelvan ceza mağdurlarından kutlama

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, dün 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden kaçak geçişlerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

"DOBLO ARAÇLAR CEZA ALMADAN GEÇEBİLECEK"

Yıldırım, "15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yasak geçişlerle ilgili cezalar oluşmuştu. Bu cezalar kaldırılmıştı. Sonra yanlış anlaşılmadan dolayı cezalar kesilmeye başlamıştı. Doblo gibi araçlara ceza yazılmaya başlamıştı. İBB'yle bu konuyu konuşuk. Doblolar da ceza almadan geçebilecekler." diyerek cezaların kalkacağını açıkladı.

ARAÇ SAHİPLERİ ARAÇLARINI SÜSLEYİP KONVOY YAPTI

Bu açıklamanın hemen ardından ’15 Temmuz Köprüsü Panelvan Ceza Mağdurları’, araçlarını süsleyip konvoy yaptı.

Yüzlerce mağdur araç sürücüsü, Yenikapı etkinlik alanında bir araya geldi. Araçlarını Türk bayrakları ve balonlara süsleyen sürücüler, Nakkaştepe Millet Bahçesi’ne doğru yol aldı.

Panelvan ceza mağdurlarından kutlama VİDEO