15 yıllık denizkızı heykellerin göğüsleri örtüldü

Dünyanın en büyük Müslüman nüfusa sahip ülkesi olarak bilinen Endonezya'nın başkenti Cakarta'daki Ancol Dreamland adlı eğlence parkında, yaklaşık 15 yıldır bulunan denizkızı heykellerinin çıplak göğüsleri, altın renginde bezlerle örtüldü.

Şehrin sakinleri, parkın bu karara zorlandığını iddia etse de yönetim bu iddiaları reddetti ve kararı geçen yıl aldıklarını savundu.

Parkın Sözcüsü Rika Lestari, "Bu tamamen yönetimin bir kararı ve dış bir baskı yok. Aile dostu bir eğlence parkı olma konusunda kendimizi yeniden şekillendirdiğimiz bir süreçteyiz." açıklamasını yaptı.

"BÖYLE DENİZKIZI GÖREMEZSİNİZ"

Kamuoyu ise parkın bu kararı karşısında şaşkın.

Nanda Julinda, çocuklarını sürekli parka götürdüğünü belirterek, "Heykeller bizi rahatsız etmiyordu. Sanat eserlerinin bu şekilde kapatıldığını görmek garip." dedi.

M Taufik Ficky ise "Bu şekilde bezle sarılmış bir denizkızı göremezsiniz." yorumunu yaptı.