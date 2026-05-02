16 ilde organize suç örgütlerine operasyon: 198 şüpheli yakalandı

Organize suç örgütlerine göz açtırmayan emniyet güçleri, bir operasyonu daha başarıyla tamamladı.

Jandarma ekipleri, 16 ayrı ilde faaliyet gösteren 16 ayrı suç örgütünü mercek altına aldı.

"SUÇ ÖRGÜTÜ ÜYESİ 198 ŞÜPHELİ YAKALANDI"

Tespiti yapılan örgütlere yönelik düzenlenen operasyonların detaylarını ise İçişleri Bakanlığı sosyal medya platformu X hesabı üzerinden aktardı.

Paylaşımda hesaplarında 3,5 milyar liralık hareket bulunduğu tespit edilen 198 şüphelinin yakalandığı duyuruldu.

"ŞÜPHELİLERDEN 105 TUTUKLANDI"

Yakalanan şüphelilerden 105'inin tutuklandığı belirtilen paylaşımda, ayrıca şu sözlere yer verildi:

"16 ilde 16 ayrı organize suç örgütüne yönelik jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarda 3,5 milyar TL hesap hareketi bulunan 198 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden; 105'i tutuklandı. 75'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor."

FAİLİ OLDUKLARI SUÇLAR SIRALANDI

“Jandarma Genel Komutanlığı KOM ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin;



Erzurum, Sakarya, Aydın, Kayseri ve Giresun'da; sosyal medya platformları üzerinden 'yatırım danışmanlığı' ilanlarıyla vatandaşlarımızı dolandırdıkları,



Adana ve Muğla'da; baskı ve tehditle işletmelerden maddi kazanç sağlamaya çalıştıkları,



Kahramanmaraş, Ağrı ve Tekirdağ'da; uyuşturucu ticaretini organize şekilde yürüttükleri,



Sinop'ta; internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve yasa dışı para transferlerine aracılık ettikleri,



Tunceli'de; resmi belgede sahtecilik suçunu işledikleri,



Manisa'da; silah kaçakçılığı yaptıkları,



Balıkesir, Eskişehir ve Bitlis'te; yüksek faiz uygulayarak tefecilik yaptıkları tespit edildi.”

"BİN 60 BANKA HESABINA EL KONULDU"

“Savcılıklarımızca bu şahıslar hakkında soruşturma başlatıldı.



Operasyonlar sonucunda şüphelilere ait; 24 adet taşınmaz, 16 adet taşınır ve bin 60 adet banka hesabına el konuldu.



Güvenlik güçlerimizin koordineli çalışmalarıyla, şehirlerimizin huzurunu bozan hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için organize suç örgütlerine yönelik yürüttüğümüz mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz.



Kahraman jandarmamızı, Daire Başkanlıklarımızı, MASAK’ımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz.”