Yalova’daki silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı: 6 kişi yaralandı

Yalova’nın Altınova ilçesinde 16 Nisan 2026 tarihinde yaşanan ve 6 kişinin yaralandığı silahlı kavga, güvenlik kameralarına yansıdı. Husumetli iki grup arasında çıkan olayda yaşanan şiddet anları, bölgedeki gerginliği gözler önüne serdi.

İŞ YERİ ÖNÜNDE BAŞLAYAN GERGİNLİK

Olay, Tavşanlı beldesinde Mücahit Kaçar’a ait olduğu belirtilen iş yeri önünde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında daha önce husumet bulunan iki grup burada karşı karşıya geldi.

Sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek silahların kullanıldığı bir kavgaya dönüştü.

SİLAHLAR KONUŞTU: 6 KİŞİ YARALANDI

Çıkan olayda 6 kişi tabancayla vurularak yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken yaralılar çevredeki farklı hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların tedavilerinin Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Altınova Devlet Hastanesi ve özel bir hastanede sürdüğü öğrenildi.

GÜVENLİK KAMERALARI ANI ANINA KAYDETTİ

Ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinde iki grubun birbirine saldırdığı, arbede sırasında silahların kullanıldığı anlar net şekilde görülüyor.

Görüntüler, kavganın ne kadar hızlı büyüdüğünü ve olayın şiddetini gözler önüne serdi.

BÖLGEYE JANDARMA SEVK EDİLDİ

Olayın ardından Jandarma Genel Komutanlığı ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı. Çok sayıda kişi gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yetkililer, bölgede benzer olayların yaşanmaması için güvenlik tedbirlerinin artırıldığını belirtti.

Silahlı kavganın çıkış nedenine ilişkin incelemeler devam ederken, güvenlik kameralarının delil olarak dosyaya eklendiği öğrenildi. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.