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160 bin Nintendo hesabının verileri çalındı

Nintendo'ya yapılan dev saldırılarda, yaklaşık 160 bin kullanıcının verileri ele geçirildi.

Haber Merkezi |
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160 bin Nintendo hesabının verileri çalındı

Son aylarda yapılan büyük veri ihlallerinden, Japonya merkezli Nintendo oyun şirketi de nasibini aldı.

Şirket, nisan ayının başından bu yana 160 bin Nintendo kullanıcısının hassas bilgilerinin çalındığını doğruladı.

Nintendo, bu kullanıcıların hesap bilgileri ve şifrelerinin yasa dışı yollarla ele geçirildiğini ve tespit edilen hesapların hemen dondurulduğunu açıkladı. Ayrıca şirket, etkilenen kullanıcıları e-posta ile bilgilendirdi.

nintendo

İLK OLARAK OYUNCULAR RAPOR ETTİ

Bu ayın başlarında bazı Nintendo oyuncuları, bağlantılı PayPal hesapları aracılığıyla Fortnite ve benzeri oyunlarda şüpheli işlemlerin yapıldığını belirtti ve Nintendo ile iletişime geçti.

Olayı araştırmaya koyulan Nintendo, binlerce hesapta aynı soruna yol açan büyük bir veri ihlalinin yaşandığını ortaya çıkardı.

Kötü niyetli kişiler, yalnızca hesap bilgilerini almakla kalmadı, hesaba bağlı olan kredi kartlarından da çevrimiçi harcamalar gerçekleştirdi.

Nintendo, şüpheli işlemlerle karşılaşan kullanıcılaırn kendileriyle iletişime geçmelerini ve mutlaka hesaplarında iki faktörlü kimlik doğrulamayı etkinleştirmelerini istedi.

Instagram: @eshteknoloji

160 bin Nintendo hesabının verileri çalındı

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