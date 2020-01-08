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180 kişiyi taşıyan Ukrayna uçağı, İran'da düştü

İran'dan Kiev'e gitmek üzere hareket eden Ukrayna Hava Yolları'na ait içerisinde mürettebatla birlikte 180 kişinin bulunduğu yolcu uçağı, kalkıştan kısa süre sonra düştü.

DHA | 08.01.2020 - 06:58..
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Ukrayna Hava Yolları’na ait Boeing 737 tipi yolcu uçağı, İran’ın başkenti Tahran’ın 40 kilometre güneyindeki İmam Humeyni Havalimanı’ndan, Ukrayna’nın başkenti Kiev’e gitmek üzere kalkış yaptı.

180 KİŞİYİ TAŞIYORDU

İçerisinde mürettebatla birlikte 180 kişinin bulunduğu belirtilen uçak, kalkıştan kısa süre sonra irtifa kaybederek Tahran’a yakın Parand bölgesinde düştü. Uçağın, ilk belirlemelere göre teknik bir arıza sonucu düştüğü öne sürülürken, bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Can kaybı konusunda henüz bir bilgi paylaşılmadı.

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