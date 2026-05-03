19 Mayıs tatil mi, hangi güne denk geliyor: 2026 resmi tatiller takvimi

Mustafa Kemal Atatürk’ün Bandırma Vapuru ile Samsun’a çıkarak Kurtuluş Savaşı’nı başlattığı 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, her yıl yurt genelinde coşkuyla kutlanıyor.

2026 yılında da okullarda ve şehir merkezlerinde çeşitli etkinlikler ve törenler düzenlenecek.

Vatandaşlar ise 18 Mayıs’ın yarım gün olup olmadığı ve tatilin kaç gün süreceği gibi detayları merak ediyor.

Peki 18-19 Mayıs hangi günlere denk geliyor? Resmi tatil mi?

19 MAYIS HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

Bu yıl Salı günü kutlanacak olan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatil statüsünde. Ancak en çok merak edilen konu 18 Mayıs Pazartesi gününün durumu oldu.

Mevzuata göre 18 Mayıs yarım gün veya tatil değil, tam iş günü olarak kabul ediliyor. Bu durumda hafta sonunu Salı günüyle birleştirip 4 günlük bir köprü tatili yapmak isteyenlerin Pazartesi günü için yıllık izin kullanması gerekecek.

OKULLAR VE KAMU KURUMLARI SALI GÜNÜ KAPALI

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı tüm kademelerde 19 Mayıs Salı günü ders zili çalmayacak.

Öğrenciler bayram coşkusunu tören alanlarında yaşarken, kamu çalışanları da resmi tatil haklarından yararlanacak.

Eğitim-öğretim ve mesai faaliyetleri, 20 Mayıs Çarşamba sabahı itibarıyla kaldığı yerden devam edecek.