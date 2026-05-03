Hıdırellez nedir, nasıl ortaya çıktı: İşte Hıdırellez tarihleri

Baharın taze nefesini ve bereketin müjdesini taşıyan Hıdırellez için takvimler ayarlandı.

Anadolu’nun her köşesinde binlerce yıldır süregelen o büyük heyecan yeniden canlanıyor.

Kağıtlara çizilecek evlerin, anahtarların ve sağlık dileklerinin gül ağaçlarıyla buluşacağı gün için araştırmalar hız kazandı.

Peki, Hıdırellez ne zaman kutlanır? Bu yıl hangi günlere denk geliyor?

HIDIRELLEZ NEDİR?

Türk kültürü, Balkanlar ve Orta Doğu coğrafyasında binlerce yıldır yankılanan, umudun ve yeniden doğuşun simgesi olan geleneksel bir bayramdır.

Halk arasındaki en yaygın inanışa göre, hayat suyu (Ab-ı Hayat) içerek ölümsüzlüğe ulaşan Hızır ve İlyas peygamberlerin yeryüzünde bir araya geldiği mukaddes andır. Bu buluşma, doğanın canlanışını ve insanlığın bereketle müjdelenmesini temsil eder.

HIDIRELLEZ NE ZAMAN KUTLANIR?

Hıdırellez, her yıl sabit bir tarihte kutlanır. Kutlamalar 5 Mayıs akşamı güneşin batışıyla başlar ve 6 Mayıs günü ikindi vaktine kadar devam eder.

2026 yılında Salı akşamına denk gelen bu bayram, kışın sona erdiğini ve sıcak yazı müjdeler.