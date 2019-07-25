Avrupa sıcaklık rekorları kırıyor

Avrupa kıtasında bu yaz ikinci kez yaşanan sıcak hava dalgası nedeniyle bazı ülkelerde rekor düzeyde sıcaklık görülürken, Fransa'da aşırı sıcaklıklar nedeniyle reaktörleri soğutan nehir suyunun ısınması yüzünden iki nükleer santralin çalışması durduruldu.

Avrupa sıcak hava dalgasının etkisinde VİDEO

FRANSA'DA KIRMIZI ALARM VERİLDİ

Paris ile ülkenin kuzeyi için kırmızı alarm verildi. Sıcaklıkların 40 dereceyi geçmesinin beklendiği ülkede, yetkililer dikkatli olunması uyarısında bulundu. Fransa Sağlık Bakanı Agnes Buzyn, sıcak havanın 20 milyon kişiyi etkilemesinin beklendiğini belirterek, "Bu sıcaklıkta kimse güvende değil. Böylesine bir sıcaklık, buna alışık olmayanların yaşadığı kuzey bölgesini ilk kez etkiliyor. O yüzden daha fazla dikkat edilmesini istiyorum" dedi.

Bir demiryolu firması da, yolcularından seyahatlerini iptal etmeleri ya da ertelemelerini istedi.

İNGİLTERE'DE BUGÜNE KADAR GÖRÜLEBİLEN EN SICAK GÜN

İngiltere İngiltere'de Meteoroloji Kurumunca, 39 derece ile bugüne kadar görülen en sıcak günün kayıtlara geçebileceği belirtildi. Sıcaklıkların en çok başkent Londra ve etrafını etkilemesi beklenen ülkede, acil servis yetkilileri, nehre giren 3 kişinin boğulmasının ardından serinlemek için nehirlerde yüzmenin tehlikesi konusunda uyardı. Bugüne kadar en yüksek sıcaklığın 38,5 ile Ağustos 2003'te ölçüldüğü ülkede, vatandaşların dışarı çıkarken dikkatli olmaları, bol su içmeleri ve yaşlıların kontrol edilmesi istendi.

DEMİR YOLU SEYAHATİ YAPMAYIN UYARISI

Bir demir yolu firması, sıcaklar nedeniyle Londralılara bugün seyahat etmeme tavsiyesinde bulundu. Sıcakların raylarda bükülmeye neden olacağından bazı hatlarda seferlerin iptal edilebileceği ya da ertelenebileceği belirtildi. Buna bağlı olarak, seferlerde gecikme ya da trenlerde aşırı kalabalıklar görülebileceği uyarısı yapıldı. Ayrıca trenlerin raydan çıkmaması için yavaş gidileceğinden yolculukların uzayabileceği kaydedildi.

ALMANYA ÜLKENİN BATISINDA SICAKLIKLARIN DAHA DA ARTACAĞINI DUYURDU

Almanya'nın Kuzey-Ren Vestfalya eyaletinin Geilenkirchen kentindeki NATO üssünde dün yapılan ölçümde termometrenin 40,5 dereceyi gösterdiği belirtilerek bunun Almanya'da 1881'den itibaren ölçülen en yüksek sıcaklık olduğu ifade edildi. Meteoroloji uzmanları, bugün ülkenin batısında sıcaklıkların daha da artabileceği uyarısında bulundu. Almanya'da en sıcak gün daha önce 6 Temmuz 2015'te 40,3 dereceyle Bavyera eyaletindeki Kitzingen kentinde ölçülmüştü. Öte yandan Almanya Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Paderborn kulübü, sıcaklık sebebiyle öğleden sonra yapacağı antrenmanı iptal ettiğini duyurdu.

BELÇİKA'DA 1881'DEN BU YANA EN SICAK GÜN

Belçika'da dün 1881'den bu yana "en sıcak" gün yaşandı. Ülkede, termometrelerin 38,9 dereceyi göstermesi üzerine Kraliyet Meteoroloji Enstitüsü (RMI) tarihinde ilk kez alarm seviyesini kırmızıya yükseltti. Bugün ise Belçika'nın bazı bölgelerinde sıcaklıkların 40 dereceyi aşması bekleniyor. RMI, halkı yüksek sıcaklıklara karşı önlem almaları yönünde uyardı. Bu kapsamda vücudun sıvı kaybının önüne geçilmesi için bolca su tüketilmesi, doğrudan güneş ışınlarına maruz kalınmaması ve dışarıdaki aktivitelerin en aza indirilmesi tavsiyesinde bulunuldu.

HOLLANDA'DA SON 75 YILIN EN SICAK GÜNÜ İLAN EDİLDİ

Hollanda Kraliyet Meteoroloji Enstitüsüne (KNMI) göre, ülkede son 75 yılın en sıcak günü 41,7 derece ile bugün kayda geçti. KNMI tarafından, Hollanda'da aşırı sıcaklardan dolayı verilen turuncu alarmın (ikinci derecede önemli) cumartesi gününe kadar devam edeceği belirtildi. Ülkede, dün sıcak hava şartlarına karşı alınan önlemler kapsamında, asfalt yolların erimesini engellemek için yollara tuz döküldüğü ve Amsterdam Schiphol Havalimanı'nda pistlere su püskürtüldüğü açıklanmıştı.

AVUSTURYA 253 YIL SONRA BU KADAR SICAK OLDU

Avusturya'da sıcak hava dalgası Ülkede 253 yıllık hava sıcaklığı ölçüm tarihinin en sıcak yazlarından biri yaşanıyor. Avusturya Meteoroloji ve Jeodinamik Enstitüsünün (ZAMG) yaptığı ölçümlere göre, bugün ülkenin özellikle batı bölgelerinde sıcaklığın 38 dereceye yükselerek rekor seviyeye ulaşacağı bildirildi.

İTALYA KIRMIZI ALARM VERDİ

Tüm Avrupa'yı etkisi altına alan sıcaklıklar, İtalya'da da alarm seviyesinin yükselmesine neden oldu. Ülke genelinde etkisini gösterecek sıcak hava dalgası, bazı kentlerde kırmızı alarm verilmesine yol açtı. İtalya Sağlık Bakanlığı, bugün için sıcaklığın 40 derece ile zirve yapmasının beklendiği Floransa, Roma, Cenova, Torino, Perugia, Torino, Bolzano, Brescia, Frosinone, Rieti, Trieste, Pescara ve Verona gibi 13 kentte "aşırı sıcak hava" uyarısı yaptı.