2 bin 700 yıllık oyuncaklar ilgi odağı

Frig dönemine ait pişirilmiş topraktan yapılan yaklaşık 2 bin 700 yıllık üç oyuncak, ünik (eşi, benzeri olmayan) eser olarak Kütahya Arkeoloji Müzesi'nde sergileniyor.

EŞİ BENZERİ YOK

Kütahya Müze Müdürü Metin Türktüzün, yaptığı açıklamada, Frig döneminden kalma eşi benzeri olmayan üç oyuncağın Kütahya Arkeoloji Müzesi'nde sergilendiğini söyledi.

FRİG UYGARLIĞINA AİT

Türktüzün, "Müzemizde sergilenen bu oyuncaklar, Kütahya'nın Simav ilçesinde bulundu. Yapılan incelemede ise bu oyuncakların Frig uygarlığına ait olduğu belirlendi. Frigler, çocuklarının oynaması için kuş figürlerinden ve pişirilmiş topraktan tekerlekli oyuncaklar yapmış. Bunlar aynı zamanda iple çekilebilen oyuncaklardan. Bölgemizde Friglere ait eserler çok fazla çıkmamış. Müzemizde sergilenen Frig dönemine ait eserler, ünik (eşi, benzeri olmayan) eserlerdir. Bu oyuncaklar 2 bin 700 yıl öncesine ait nadide tarihi eserlerdendir" dedi.





"YAŞAM ALANLARI GÜNÜMÜZE KADAR ULAŞTI"

Türktüzün, Friglerden kalma kaya yerleşimleri ve anıtları, mezar odaları, kilise ve şapelleri, peribacalarının günümüze kadar ulaştığını ifade ederek, "Ovacık'taki Deliktaş ve Penteser kaleleri ile Fındık köyündeki kale, savunma amaçlı olup, Deliktaş Kalesi'nde girişten sonra koridorlardan geçerek, katlardan aşağı inilebilmekte ve odalardan birbirlerine geçilebilmektedir" diye konuştu.

